Король Чарльз ІІІ отреагировал на рак Кейт Миддлтон

Сам монарх также сейчас борется с раком. В начале 2024 года и Чарльзу III, и его невестке сделали операции, во время чего диагностировали онкологию.

Related video

Король Великобритании Чарльз III выразил свою поддержку Кейт Миддлтон после того, как она обнародовала новости о борьбе с раком. Об этом пишет Page Six.

Представитель Букингемского дворца рассказал, что монарх "так гордится Кэтрин за ее смелость в том, что она сказала".

После одновременного пребывания в Лондонской клинике с невесткой Чарльз ІІІ "в течение последних недель оставался в тесном контакте" с ней.

Недавнее публичное появление короля Чарльза III Фото: Instagram theroyalfamily

Как сообщается, суверен и королева Камилла "будут продолжать предлагать свою любовь и поддержку всей семье в это трудное время".

Диагноз стал "большим шоком" как для Кейт Миддлтон, так и для принца Уильяма, и они пытались решить эту проблему частным образом, чтобы защитить своих троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Принцесса Уэльская заверила королевских наследников, что с ней "все будет хорошо".

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Сейчас жена принца Уильяма проходит курс химиотерапии, находясь на ранней стадии лечения. Ранее Кенсингтонский дворец отмечал, что принцесса выйдет на публику после Пасхи 2024. Пока неизвестно, когда точно это произойдет, поскольку монаршая персона продолжает лечение в коттедже Аделаида в Виндзоре, куда она вернулась после операции в Лондонской клинике в январе.

Напомним, королева Камилла рассказала о состоянии короля Чарльза III на фоне слухов о его смерти.

Также Фокус писал о комментарии эксперта по языку тела относительно поведения Кейт Миддлтон во время видеообращения.