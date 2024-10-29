Загублені скарби: чоловік просіяв пісок на пляжі для багатіїв й сам озолотився (фото)

Серед сміття та старих монет мисливець за скарбами знайшов сім золотих каблучок – одна з них виявилась 19-каратною.

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Житель Іспанії, зареєстрований у мережі під ніком Metalesbajolaarena, пройшовся з металошукачем по пляжу на Ібіці й знайшов неймовірні скарби, втрачені багатими відпочивальниками. Про свій досвід чоловік розповів у TikTok, похизувавшись знахідками.

Нещодавно чоловік провів чотири години, просіваючи пісок, і серед сміття та старих монет знайшов сім золотих каблучок — одна з них була 19-каратною.

"Сміття тут є, як завжди, але все менше і менше. Трохи свинцю. Монети, як бачите, деякі з інших країн. Ніколи раніше не витягав каблучку майже з чистого золота. Це було круто і дуже цікаво. Побачимося наступного разу", — розповів він.

Карат — це міра чистоти золота, причому 24-каратне золото є абсолютно чистим, а 19-каратне на 79,17% складається з чистого золота і на 20,9% — з інших металів.

Користувачі мережі у розділі коментарів почали обговорювати побачене.

"Не всі гублять обручки випадково. Це так зручно: ви говорите дружині, що загубили обручку, щоб не знімати її, виходячи на вулицю";

"Якщо магніт притягує, то це не золото";

"Не звертайте уваги на тих, хто каже, що прикраси слід віднести в бюро знахідок. Ці люди не вчинили б так, якби були на вашому місці. Тому залиште собі, адже саме для цього ви й займаєтесь пошуком!";

"Я не знаю, де цей пляж, але 4 роки тому хвиля забрала у моєї мами обручку, ха-ха".

Іспанець знайшов на Ібіці ювеліріні прикраси Фото: TikTok

До речі, автор відео завдяки своєму контенту зібрав майже 50 000 підписників. Він часто ділиться унікальними речами, які знаходить за допомогою металошукача.

Нагадаємо, під час прибирання будинку чоловік знайшов унікальний "скарб" 122-річної давності — неушкоджену плитку шоколаду в пам'ятній бляшанці з фрагментами срібної обгортки. За словами аукціоніста Джея Гудмана-Брауна, цей колекційний експонат виставлять на торги, він може коштувати близько 200 фунтів стерлінгів (10,7 тис. грн).

Крім того, життя 40-річного Раджа Гонди з Індії, батька сімох дітей, назавжди змінилося після того, як він знайшов діамант вартістю близько 8 мільйонів рупій (3,9 млн гривень).