Загублені скарби: чоловік просіяв пісок на пляжі для багатіїв й сам озолотився (фото)
Серед сміття та старих монет мисливець за скарбами знайшов сім золотих каблучок – одна з них виявилась 19-каратною.
Житель Іспанії, зареєстрований у мережі під ніком Metalesbajolaarena, пройшовся з металошукачем по пляжу на Ібіці й знайшов неймовірні скарби, втрачені багатими відпочивальниками. Про свій досвід чоловік розповів у TikTok, похизувавшись знахідками.
Нещодавно чоловік провів чотири години, просіваючи пісок, і серед сміття та старих монет знайшов сім золотих каблучок — одна з них була 19-каратною.
"Сміття тут є, як завжди, але все менше і менше. Трохи свинцю. Монети, як бачите, деякі з інших країн. Ніколи раніше не витягав каблучку майже з чистого золота. Це було круто і дуже цікаво. Побачимося наступного разу", — розповів він.
Карат — це міра чистоти золота, причому 24-каратне золото є абсолютно чистим, а 19-каратне на 79,17% складається з чистого золота і на 20,9% — з інших металів.
Користувачі мережі у розділі коментарів почали обговорювати побачене.
- "Не всі гублять обручки випадково. Це так зручно: ви говорите дружині, що загубили обручку, щоб не знімати її, виходячи на вулицю";
- "Якщо магніт притягує, то це не золото";
- "Не звертайте уваги на тих, хто каже, що прикраси слід віднести в бюро знахідок. Ці люди не вчинили б так, якби були на вашому місці. Тому залиште собі, адже саме для цього ви й займаєтесь пошуком!";
- "Я не знаю, де цей пляж, але 4 роки тому хвиля забрала у моєї мами обручку, ха-ха".
До речі, автор відео завдяки своєму контенту зібрав майже 50 000 підписників. Він часто ділиться унікальними речами, які знаходить за допомогою металошукача.
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