Самый дорогой среди всех: клад из почти 3 тысяч монет продали за рекордную сумму (фото)

Недавно в Англии продали клад из серебряных монет, которые датируются 1066-1068 годами. Коллекцию оценили в сумму 5,6 млн долларов, что сделало ее самым дорогим кладом, который находили в Великобритании.

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В начале 2019 года семеро поисковиков обнаружили 2584 серебряных монет в долине Чу на юге Англии. Недавно всю коллекцию продали за 5,6 млн долларов, что делает ее самым ценным сокровищем, когда-либо найденным в Соединенном Королевстве, пишет Arkeonews.

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Группа, в которую входит Адам Стейплз, сообщила о находке через систему Британского музея Portable Antiquities Scheme, которая регистрирует археологические находки, сделанные общественностью. Стейплз описал обнаружение сокровища как "фантастическое" и "невероятное" событие, отметив его значительное влияние на свою жизнь.

В начале 2019 года семеро поисковиков обнаружили 2584 серебряных монет Фото: British Museum

Коллекция содержит смесь саксонских и нормандских серебряных монет, отражающих исторический переход в английском правлении между 1066 и 1068 годами. Эксперты считают, что эти монеты, вероятно, были спрятаны во время политических потрясений времен нормандского завоевания.

По словам главы проекта Portable Antiquities Scheme Майкла Льюиса, эта находка дает важную информацию о периоде, предшествовавшем знаменитой битве при Гастингсе 1066 года, в которой Вильгельм, герцог Нормандии, победил короля Гарольда и начал норманнское правление в Англии.

Среди монет почти половина содержит изображение Гарольда II, последнего саксонского короля, а остальные — Вильгельма I, первого нормандского правителя. Несмотря на политические изменения, дизайн этих монет остался похожим: на каждой из них с одной стороны изображен герб, а с другой — профиль короля. На монетах Гарольда отчеканено латинское слово "мир", или "pax", тогда как на монете Вильгельма изображен крест.

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Исполнительный директор South West Heritage Trust Сэм Астилл отметил важность этой находки, назвав ее решающей частью английской истории. Монеты, известные под общим названием "Сокровище долины Чу", были приобретены за средства благотворительного подразделения Британской национальной лотереи.

Коллекция будет постоянно храниться в Музее Сомерсета в Тонтоне, после того, как ее выставят в Британском музее и других местах по всей Великобритании.

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