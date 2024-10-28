Найдорожчий серед усіх: скарб із майже 3 тисяч монет продали за рекордну суму (фото)

Нещодавно в Англії продали скарб зі срібних монет, які датуються 1066-1068 роками. Колекцію оцінили у суму 5,6 млн доларів, що зробило її найдорожчим скарбом, який знаходили у Великобританії.

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На початку 2019 року семеро пошуковців виявили 2584 срібних монет в долині Чу на півдні Англії. Нещодавно всю колекцію продали за 5,6 млн доларів, що робить її найціннішим скарбом, коли-небудь знайденим у Сполученому Королівстві, пише Arkeonews.

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Група, до якої входить Адам Стейплз, повідомила про знахідку через систему Британського музею Portable Antiquities Scheme, яка реєструє археологічні знахідки, зроблені громадськістю. Стейплз описав виявлення скарбу як "фантастичну" і "неймовірну" подію, відзначивши її значний вплив на своє життя.

На початку 2019 року семеро пошуковців виявили 2584 срібних монет Фото: British Museum

Колекція містить суміш саксонських і нормандських срібних монет, що відображають історичний перехід в англійському правлінні між 1066 і 1068 роками. Експерти вважають, що ці монети, ймовірно, були заховані під час політичних потрясінь часів нормандського завоювання.

За словами очільника проєкту Portable Antiquities Scheme Майкла Льюїса, ця знахідка дає важливу інформацію про період, що передував знаменитій битві при Гастінгсі 1066 року, в якій Вільгельм, герцог Нормандії, переміг короля Гарольда і започаткував норманське правління в Англії.

Серед монет майже половина містить зображення Гарольда II, останнього саксонського короля, а решта — Вільгельма I, першого нормандського правителя. Попри політичні зміни, дизайн цих монет залишився схожим: на кожній з них з одного боку зображено герб, а з іншого — профіль короля. На монетах Гарольда викарбувано латинське слово "мир", або "pax", тоді як на монеті Вільгельма зображено хрест.

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Виконавчий директор South West Heritage Trust Сем Астілл наголосив на важливості цієї знахідки, назвавши її вирішальною частиною англійської історії. Монети, відомі під загальною назвою "Скарб долини Чу", були придбані за кошти благодійного підрозділу Британської національної лотереї.

Колекція буде постійно зберігатися в Музеї Сомерсета в Тонтоні, після того, як її виставлять у Британському музеї та інших місцях по всій Великобританії.

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