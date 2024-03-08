Напился кофе: директор школы хотел обмануть продавца и потерял $133 тысячи пенсии

Мужчина признался, что сначала недоплатил случайно, а потом продолжил делать это уже намеренно.

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В японском городе Такасаго разгорелся скандал из-за неподобающего поведения директора местной средней школы: он регулярно недоплачивал за большую порцию кофе в круглосуточном магазине самообслуживания. В конце концов, 59-летнего мужчину уволили и лишили $133 тысячи пенсии. Об этом пишет издание New York Post.

Сообщается, что японец несколько раз покупал большую порцию кофе за 180 иен (около $1,20), однако платил за маленькую — 110 иен (73 цента). Разница составляла около 490 иен ($3,26).

Продавец магазина после очередного такого инцидента в январе заметил обман и вызвал полицию. Во время допроса в Управлении образования префектуры Хиого директор признался, что сначала недоплатил случайно, а затем продолжил делать это уже намеренно. Думал, что это сойдет ему с рук.

"Я сделал это необдуманно и искренне сожалею", — оправдывался чиновник перед коллегами.

Однако его поступок расценили как грубое нарушение, не подобающее государственному служащему в сфере образования. В конце концов его уволили с работы и лишили права на пенсионные выплаты в размере около 20 миллионов иен ($133 тисячи). Это вызвало масштабную дискуссию в интернете. Часть пользователей поддержали жесткие меры, другие же считают наказание слишком суровым за такую мелочь.

Японец несколько раз покупал большую порцию кофе, однако платил только стоимость маленькой Фото: Freepik

"Он мог бы купить 100 тысяч больших чашек на те пенсионные выплаты, которые он потерял", — написал один из пользователей сети. "Он — взрослый человек. Наверное, ему могло бы сойти с рук то, что он не знает, как пользоваться машиной", — добавил другой.

Такаши Саката, профессор Японского женского университета в Токио, считает, что наказание для директора все же является непропорционально суровым.

"Хотя нет никаких сомнений, что директор заслуживает наказания, поскольку он как учитель должен показать своим ученикам пример соблюдения норм морали. Мало того, как руководитель школы он должен быть образцом для подражания и для других учителей", — отметила она в комментарии для издания Asahi.

Напомним, ранее Фокус писал об австралийке, которая призвала покупателей тщательно проверять свои чеки в магазинах из-за досадного случая с ее матерью в супермаркете Woolworths на севере Сиднея (Австралия). По словам женщины, кассир крупной розничной сети взыскал почти в четыре раза большую сумму, чем должно было быть на самом деле.

Кроме того, туристка из Австралии рассказала, как ее обманули в кафе. Женщина заплатила почти 12 американских долларов (около 450 грн) за маленькую бутылку воды объемом 380 мл. К тому же ей насчитали налоги за услуги, поэтому в сумме пришлось отдать аж 14 долларов (530 грн).