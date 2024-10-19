Польза перевесила недостатки: популярный напиток подтвердил свою пользу для сердца

Когда речь заходит о самых популярных напитках, многие исследования делятся на два лагеря, одни из которых восхваляют их преимущества, а другие говорят о недостатках. Новое исследование ученых поставило точку в одном из таких споров науки.

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Недавнее исследование, проведенное группой специалистов из Римского университета Сапиенца, выяснило, что увеличение потребления кофеина, особенно через кофе, может значительно улучшить здоровье сосудов. Результаты говорят о том, что этот эффект особенно полезен для людей, страдающих от воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и волчанка. Однако исследование также предполагает, что и здоровые люди могут испытывать улучшения в системе кровообращения при повышенном потреблении кофеина, пишет The Debrief.

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Некоторые исследования предостерегают от употребления кофеина людьми с уже существующими заболеваниями сердца, связывая его с такими рисками, как нерегулярное сердцебиение и усиление сокращений предсердий, что может повысить вероятность сердечных приступов. Несмотря на это, другие исследования указывают на то, что кофеин может быть полезен для снижения риска развития таких заболеваний, как диабет, и даже положительно влиять на уровень сахара в крови у тех, кто уже страдает этим заболеванием. Кофеин также хорошо известен ученым тем, что повышает умственную активность и может помочь справиться с депрессией, стимулируя выработку дофамина.

Исследовательская группа обнаружила, что польза от употребления кофеина распространяется на поддержку эндотелиальных прогениторных клеток организма, которые играют жизненно важную роль в регенерации выстилки кровеносных сосудов и стимулировании их роста, говорится в научной работе, опубликованной в журнале Rheumatology. Этот процесс имеет решающее значение для предотвращения инфарктов и инсультов — двух основных причин смерти во многих странах. Кофеин, по-видимому, оказывает противовоспалительное действие, связываясь с рецепторами на иммунных клетках, уменьшая воспаление и потенциально способствуя здоровью сосудов даже у людей с аутоиммунными заболеваниями.

В исследовании участвовал 31 доброволец с волчанкой, ни у кого из них не было предсуществующих сердечных заболеваний или традиционных факторов риска сердечных заболеваний, таких как высокий уровень холестерина, диабет или ожирение. Отслеживая потребление кофеина с помощью недельного пищевого дневника и проводя неинвазивные измерения артериального давления, исследователи отметили, что у тех, кто регулярно употреблял кофеин, показатели давления были значительно ниже. Эти результаты были подтверждены анализами крови, которые показали более здоровые кровеносные сосуды, отмеченные наличием более прочных эндотелиальных клеток.

Несмотря на многообещающие результаты, ведущий исследователь Фульвия Чеккарелли подчеркнула необходимость дальнейших работ для подтверждения этих выводов, особенно с помощью продольных исследований, которые позволили бы лучше оценить долгосрочное влияние кофеина на прогрессирование заболевания. Данная работа показала потенциал диетических вмешательств, таких как потребление кофеина, в лечение хронических воспалительных заболеваний, хотя применение такой тактики в более широких популяциях требует дальнейшего изучения, говорят авторы.

Другие исследования показали, что умеренное потребление кофе, определяемое как 3-5 чашек в день, связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Эти данные можно рассматривать как подтверждение исследований Университета Сапиенца о роли кофеина в укреплении здоровья сердца, особенно для людей, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям.

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