Сознание человека может попасть в другое измерение во время сна, считают ученые

Согласно новой спорной гипотезе, сильные эмоции в повторяющихся снах могут давать подсказки о другой версии человека.

Related video

Иногда люди видят сны, которые сложно отличить от реальности. Иногда эти сны повторяются с заметными особенностями: определенными местами, лицами, символами и даже фантастической обстановкой. Но такие сны быстро забываются. Но что, если сны не были просто капризами сонного разума? Что, если они показали намек на другие измерения, в которых блуждало сознание? Возможно, повторяющиеся сны предполагают связь с другой реальностью, считают авторы спорной гипотезы, представленной на открытой научной платформе Qeios, пишет Popular Mechanics.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые считают, что сны могут быть окнами в различные реальности, управляемые своими законами, в которых разум человека может взаимодействовать с новыми формами существования. Эта гипотеза основана на многомировой интерпретации квантовой теории, которая предполагает, что каждое решение или событие создает разветвленные реальности, то есть бесконечный массив параллельных Вселенных. Ученые применили эту идею к человеческому сознанию.

Авторы гипотезы предполагают, что сон снижает влияние физических чувств и рационального ума, давая сознанию свободу обходить обычные границы времени и пространства. Сны могут служить порталами в другие версии нас самих, существующие в других измерениях.

По словам ученых, на макроскопическом уровне предполагается, что объекты имеют фиксированные свойства, такие как положение или скорость. Но квантовые эксперименты оспаривают это предположение. Они показывают, что реальность гораздо более взаимосвязанная и гибкая, чем кажется.

Ученые изучили концепцию "локального" и "нелокального" сознания. Локальное сознание отвечает за наши пять чувств. Нелокальное сознание, позволяет переживать более широкие, переплетенные реальности, говорят ученые.

Согласно гипотезе, не все сны служат воротами в параллельные временные линии. Ключевым моментом здесь является то, повторяются ли сны. Ученые считают, что повторяющиеся сны, особенно с яркими и последовательными сценариями, могут предполагать более глубокие связи с другими реальностями. Если человеку кажется, что он проживает сон, а не воображает происходящее вокруг, то существует вероятность посещения другого мира.

Сильные эмоции в повторяющихся снах могут давать подсказки о том, как другая версия человека переживает жизнь в параллельном мире, говорит новая гипотеза.

Какой бы интересной ни была новая гипотеза, она сталкивается со значительной проблемой: нет никаких эмпирических доказательств, подтверждающих ее. Квантовые явления, такие как квантовая запутанность и нелокальность, бросают вызов традиционным взглядам на время и пространство. Тем не менее, ни одно научное исследование окончательно не подтверждает идею о том, что сны являются порталами в другие миры.

Как уже писал Фокус, некоторые люди могут видеть цвета, невидимые для других людей. Генетическая мутация позволяет небольшому количеству людей видеть примерно в 10 раз больше цветов, чем остальным.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему викинги не колонизировали Америку. Викинги высадились на территории нынешнего острова Ньюфаундленд в Канаде примерно в 1000 году нашей эры. Но они не колонизировали Северную Америку, как это сделали европейцы спустя 500 лет. Для этого есть свои причины.