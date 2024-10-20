За 500 лет до Колумба: ученые рассказали, почему викинги не колонизировали Америку

Викинги высадились на территории нынешнего острова Ньюфаундленд в Канаде примерно в 1000 году нашей эры. Но они не колонизировали Северную Америку, как это сделали европейцы спустя 500 лет. Для этого есть свои причины.

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После первого путешествия Христофора Колумба в 1492 году Испания и другие европейские страны занялись крупномасштабной колонизацией Америки. Но первыми европейцами, достигшими Северной Америки, были викинги, которые после основания поселений в Исландии и Гренландии в IX и X веках нашей эры высадились на современном острове Ньюфаундленд в Канаде примерно в 1000 году нашей эры. Они построили форпост в Л’Анс-о-Медоус и использовали его для исследования других районов северо-восточной части Северной Америки. Но викинги не колонизировали континент в тех же масштабах, как другие европейцы спустя 500 лет. Почему так произошло изданию Live Science рассказали ученые.

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Канадский археолог Биргитта Уоллес считает, что, возможно, викинги, не были заинтересованы в колонизации Северной Америки. Дело в том, что их колония в Гренландии была относительно новой и еще малонаселенной. Когда викинги исследовали юг острова Ньюфаундленд, в районе, который они назвали "Винланд", они были больше заинтересованы в поиске природных ресурсов, которые можно использовать для поддержания колонии в Гренландии.

Кевин Смит, специалист по истории викингов из Смитсоновского института, наоборот считает, что в первые десятилетия XI века у викингов был интерес в создании колонии в Северной Америке. Об этом свидетельствуют средневековые норвежские саги. Но Кристофер Крокер из Мемориального университета в Ньюфаундленде, говорит, что нет достаточных доказательств, указывающих на это. По словам Крокера, не совсем ясно, хотели ли викинги создать постоянную колонию на новом континенте или нет.

По словам Смита, средневековые норвежские саги показывают, что причина, по которой викинги отказались от создания колоний, заключалась в том, что там было намного больше коренных жителей, чем прибывших викингов. Противостояние с местными жителями привели к поражению викингов. Поэтому норвежцы отступили и сосредоточились на развитии поселений в Гренландии.

Реконсрукция домов викингов в Л"Анс-о-Медоус, остров Ньюфаундленд, Канада Фото: Live Science

По словам Яна Билла из Университета Осло, численность викингов, живших в Гренландии, была низкой, и даже общая численность викингов была относительно небольшой. Предполагается, что в Скандинавии в конце эпохи викингов, вероятно, проживало менее 1 млн человек. В Гренландии численность викингов составляла на пике развития колонии в 1300 году составляла всего 2000-300 человек, а первоначальное население составляло не более 400-500 человек. В то время, как численность коренного населения "Винланда" во время визита викингов скорее всего была намного больше. Точная цифра неизвестна, но в 1500 году там проживало от 0,5 до 2,6 млн человек, как показывают исследования.

По словам Билла, еще одним препятствием на пути к колонизации Северной Америки викингами были сильный холод, а также штормы на севере Атлантического океана. Также серьезной проблемой для викингов было расстояние между Гренландией и "Винландом".

Кроме того, Скандинавия была менее урбанизирована в эпоху викингов, чем Европа во времена после плавания Колумба, а государства, которыми правили викинги, были менее развиты. Более развитые государства могли вкладывать больше средств в колонизацию новых территорий, говорят ученые.

Ученые говорят, что исторические записи указывают на то, что среди викингов, которые путешествовали в Северную Америку, также были внутренние разногласия. И это также не способствовало колонизации Северной Америки.

Учитывая все эти проблемы, викинги покинули Ньюфаундленд уже через несколько десятилетий после первого визита и не основали там обширной колонии.

Как уже писал Фокус, археологи обнаружили большой клад из монет эпохи Римской империи в неожиданном месте. Почти 3000 серебряных монет были обнаружены в Германии в 18 км от границы Римской империи в III веке нашей эры. Ученые не знают, как клад там оказался.

Также Фокус писал о том, что ученые удалось раскрыть загадку происхождения огромных залежей таких драгоценных камней, как аметист в Уругвае.