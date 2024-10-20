Археологи обнаружили большой клад из монет эпохи Римской империи в неожиданном месте (фото)

Почти 3000 серебряных монет были обнаружены в Германии в 18 км от границы Римской империи в III веке нашей эры. Ученые не знают, как клад там оказался.

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Археологи обнаружили на территории Германии клад, состоящий из 2940 серебряных монет, а также более 200 серебряных артефактов, украшенных геометрическими узорами. Интересно, что клад был зарыт в 18 км от границы Римской империи III веке, которая представляла собой линию оборонительных сооружений. Также этот клад размещен там, где нет известных поселений германских племен. Для ученых пока остается загадкой почему большой клад оказался в этом месте, пишет Live Science.

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Археологи обнаружили римские монеты и серебряные артефакты на расстоянии 18 км от линии оборонительных сооружений Римской империи под названием Верхнегерманский лимес. Эта линия обозначала границу империи в III веке нашей эры и отделяла ее от территории, заселенной разными германскими народами.

Археологи часто находят римские монеты третьего века в пределах Римской империи, но такие большие клады обнаруживают очень редко вдали от ее границ. При этом, по словам немецких археологов, в основном клады, которые находят вдали от границ империи, состоят из нескольких десятков и ли нескольких сотен монет. Поэтому очень удивительно было обнаружить почти 3000 римских монет того периода далеко не только от границы империи, но и от известных поселений германских народов.

Археологи обнаружили на территории Германии клад, состоящий из 2940 серебряных монет, а также более 200 серебряных артефактов, украшенных геометрическими узорами Фото: Live Science

Ученые выяснили, что некоторые монеты были отчеканены в Риме, но большая их часть была создана в Кельне. Этот город в III веке был частью Галльской империи. Это государство находилось на территории современных Франции, Испании и Бельгии, а также части Германии и Италии. Галльская империя существовала во времена политической нестабильности в Римской империи с 260 по 274 год нашей эры. Интересно, что клад из монет был обнаружен также за пределами Галльской империи.

Ученые считают, что с помощью этих монет руководство Галльской империи могло подкупить вождей германских народов и таким образом обеспечить себе безопасность. То есть деньги предназначались для того, чтобы германцы не нападали на эту страну. Археологи также считают, что что таким образом Галльская империи могла также подкупить вождей германских племен, чтобы те нападали на Римскую империю. Но почему монеты оказались в месте, где нет поселений германских народов остается загадкой.

Ученые выяснили, что большинство из почти 3000 серебряных монет являются антонинианами. Это было официальное денежное средство в Римской империи в III веке нашей эры. Хотя серебром эти монеты были покрыты только сверху, а состояли из бронзы.

Что касается серебряных артефактов, то пока ученые не знают, что это такое, но скорее всего они были созданы римскими мастерами Фото: Live Science

Исследование показало, что монеты были отчеканены между 241 и 243 годами, а также между 269 и 271 годами нашей эры. Ученые считают, что клад зарыли примерно в начале 270-х годов.

Точно идентифицировать пока археологам удалось только 100 из 2940 монет, ведь они плохо сохранились. На одних монетах с одной стороны изображен император Римской империи Гордиан III, который правил в 238-244 годах, а на других – император Галльской империи Викторин, который правил в 269-271 годах. На обратной стороне монет изображены римские боги.

Что касается серебряных артефактов, то пока ученые не знают, что это такое, но скорее всего они были созданы римскими мастерами.

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