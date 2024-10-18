Люди, животные и корабли: археологи обнаружили более сотни захоронений викингов

В Швеции археологи обнаружили захоронения викингов, где, кроме человеческих останков, нашли останки животных и различные артефакты. Всего ученые раскопали 139 захоронений, однако это только начало масштабного исследования.

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Во время раскопок древнего поселения вблизи Варберга в округе Халланд, Швеция, археологи обнаружили большое захоронение эпохи викингов. На данный момент раскопано 139 могил, в которых обнаружены останки людей и животных, глиняные артефакты, ювелирные украшения и корабельные захоронения, пишет Heritage Daily.

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Захоронения расположены вдоль хребта вблизи старых торговых путей, через него протекает река Твокерсен и древняя дорога Ярнбарарвяген. На протяжении веков сельскохозяйственная деятельность нарушила значительную часть этого места, повредив погребальные сооружения и разбросав останки. Однако археологам все же удалось обнаружить значительные участки, такие как концентрация погребальных очагов и очертания 50-метрового корабельного захоронения.

Одним из уникальных аспектов могил является вариативность погребальных практик. Некоторые могилы содержали собак, похороненных в круглых кострах, тогда как человеческие останки обычно находили в вытянутых ямах. Эти находки свидетельствуют о том, что собаки были компаньонами, которые присоединялись к умершим в потустороннем мире, как отметила исследовательница Петра Нордин, что участвовала в раскопках.

Кроме того, найдено квадратное захоронение с тремя большими очагами, содержавшими смесь человеческих и животных костей, железные наконечники стрел и 17 сосудов, что, как полагают, является местом кремации с очагами, разведенными над землей.

На месте также обнаружено множество артефактов, среди которых пряжки, золотые подвески, керамика и даже фрагмент арабской серебряной монеты, датированной 795-806 годами нашей эры. Наличие костей животных — собак, птиц, крупного рогатого скота и свиней — рядом с человеческими останками указывает на то, что животных, вероятно, приносили в жертву и клали на могилы как часть погребальных ритуалов.

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Исследователи считают, что такая концентрация могил указывает на крупное поселение эпохи викингов поблизости, возможно, связанное с торговыми центрами, такими как Гамла Кепстад или гавань Галтабек, хотя для подтверждения этой теории требуются дальнейшие исследования.

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