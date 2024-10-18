Люди, тварини та кораблі: археологи виявили понад сотню поховань вікінгів

У Швеції археологи виявили поховання вікінгів, де, окрім людських останків, знайшли рештки тварин та різноманітні артефакти. Загалом вчені розкопали 139 поховань, проте це тільки початок масштабного дослідження.

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Під час розкопок стародавнього поселення поблизу Варберга в окрузі Халланд, Швеція, археологи виявили велике поховання епохи вікінгів. Наразі розкопано 139 могил, в яких виявлено останки людей і тварин, глиняні артефакти, ювелірні прикраси та корабельні поховання, пише Heritage Daily.

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Поховання розташовані уздовж хребта поблизу старих торгівельних шляхів, через нього протікає річка Твокерсен і стародавня дорога Ярнбарарвяген. Протягом століть сільськогосподарська діяльність порушила значну частину цього місця, пошкодивши поховальні споруди та розкидавши останки. Однак археологам все ж вдалося виявити значні ділянки, такі як концентрація поховальних вогнищ і обриси 50-метрового корабельного поховання.

Одним з унікальних аспектів могил є варіативність поховальних практик. Деякі могили містили собак, похованих у круглих вогнищах, тоді як людські останки зазвичай знаходили у витягнутих ямах. Ці знахідки свідчать про те, що собаки були компаньйонами, які приєднувалися до померлих у потойбічному світі, як зазначила дослідниця Петра Нордін, яка брала участь у розкопках.

Крім того, знайдено квадратне поховання з трьома великими вогнищами, що містили суміш людських і тваринних кісток, залізні наконечники стріл і 17 посудин, що, як вважають, є місцем кремації з вогнищами, розведеними над землею.

На місці також виявлено безліч артефактів, серед яких пряжки, золоті підвіски, кераміка і навіть фрагмент арабської срібної монети, датованої 795-806 роками нашої ери. Наявність кісток тварин — собак, птахів, великої рогатої худоби та свиней — поряд з людськими останками вказує на те, що тварин, ймовірно, приносили в жертву і клали на могили як частину поховальних ритуалів.

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Дослідники вважають, що така концентрація могил вказує на велике поселення епохи вікінгів поблизу, можливо, пов'язане з торговими центрами, такими як Гамла Кепстад або гавань Галтабек, хоча для підтвердження цієї теорії потрібні подальші дослідження.

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