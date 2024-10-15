Поражает богатством: археологи раскопали почти 50 захоронений культуры Давенкоу в Китае

В провинции Хэнань археологи раскопали гробницы времен культуры Давенкоу и обнаружили многочисленные артефакты: нефритовые украшения, керамические изделия и каменные инструменты. Одна из найденных гробниц, по мнению ученых, принадлежала древнему правителю.

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На историческом месте в китайской провинции Хэнань археологи недавно раскопали гробницу, которой 5000 лет, и что, как полагают, принадлежала древнему правителю. Сейчас археологи обнаружили более 350 артефактов с этого места, позволяющих по-новому взглянуть на древнюю китайскую цивилизацию, пишет People's Daily Online.

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Гробница, расположенная в руинах Ваньчжуан в городе Юнчэн, имеет площадь более 17 квадратных метров, что является значительным размером для своего времени. Эти руины являются частью культуры Давенкоу, которая датируется периодом среднего и позднего неолита, примерно с 4000 г. до н. э. до 2600 г. до н. э.

С 2023 года эксперты из разных учреждений, в частности Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань и Столичного педагогического университета, возглавляют раскопки.

"Открытие позволяет предположить, что руины Ваньчжуан были не типичным поселением, а, вероятно, центром доисторического царства", — заявил Чжу Гуанхуа, доцент Столичного педагогического университета.

Сама гробница, размером примерно 4,5-4,8 метра в длину и 3,5-3,7 метра в ширину, состоит из внутреннего и внешнего гроба. Среди погребальных предметов было более 100 глиняных изделий, почти 200 нефритовых украшений и различные останки животных, в частности свиные челюсти, которые в ту эпоху символизировали богатство. Однако гробница получила значительные повреждения, много ценных артефактов похитили, а от скелета владельца гробницы остались лишь фрагменты.

Дальнейшие исследования Чжу обнаружили признаки преднамеренного разрушения вскоре после захоронения. Нефритовые украшения были разбросаны, а каменные церемониальные лезвия целенаправленно сломаны. Причины такого разрушения до сих пор изучаются.

Кроме этой гробницы, археологи нашли 45 новых захоронений культуры Давенкоу в Ванчжуане, 27 из которых уже раскопаны. Многие из этих гробниц содержат впечатляющее количество артефактов, что дополнительно указывает на иерархическое общество. Найдено более 1000 артефактов, включая керамические изделия и изделия из нефрита, что свидетельствует о высоком уровне развития ремесел и социальной структуры региона.

По словам Лю Хайвана, руководителя команды раскопок, сложный дизайн керамики и каменных инструментов отражает четкое разделение труда и высокую производительность в то время. Эти находки также указывают на социальную стратификацию, поскольку богатые гробницы содержат более изысканные предметы, особенно те, что содержат свиные челюсти.

Открытие этой гробницы заинтриговало археологов, поскольку она является свидетельством культурного обмена. Ли Синьвэй, заместитель директора Института древней истории Китайской академии общественных наук, отметил, что артефакты свидетельствуют о сочетании влияний из разных регионов. Погребальные обычаи имеют общие черты с восточной культурой Давенкоу, когда некоторые артефакты характерны для культуры Яншао, что иллюстрирует слияние традиций.

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Такое смешение культурных элементов, в частности, в дизайне керамики, проливает свет на ранние этапы развития китайской цивилизации. Ли подчеркнул, что эти открытия дают важное представление о разнообразии древних китайских культур и ранних культурных обменах, которые происходили между различными регионами.

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