Обнаружили более тысячи структур: археологи провели масштабные раскопки (фото)

Исследователи обнаружили памятники, которые датируются периодами от неолита до Средневековья. Они раскопали поселения железного века, силосные ямы и захоронения.

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Раскопки на археологическом участке Пфульгрисхайм, на северо-востоке Франции, позволили обнаружить значительные исторические сведения о периоде до того, как оно превратилось в городскую территорию. Во время раскопок археологи нашли более тысячи структур, начиная с позднего неолита и заканчивая отдельными средневековыми погребальными памятниками, пишет Arkeonews.

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Несмотря на отсутствие значительных сооружений железного века, открытие многочисленных сельскохозяйственных объектов проливает свет на более простой сельский образ жизни той эпохи. Эти находки способствуют более широкому пониманию того, как древние общины приспосабливались к своей среде в течение тысячелетий.

Эти находки способствуют более широкому пониманию того, как древние общины приспосабливались к своей среде на протяжении тысячелетий Фото: Maxime Walter, Inrap

Одно из важнейших открытий датируется поздним неолитом, примерно 4000-3400 годами до нашей эры. Археологи обнаружили сложную систему силосных ям, погребенных глубоко в лессовом грунте.

Некоторые из этих силосов достигали глубины до двух метров, что свидетельствует о передовых методах хранения пищи и ресурсов. Хотя с силосами непосредственно не связано никаких зданий, следы обгоревшего сырцового кирпича указывают на наличие рядом сооружений, которые могли обеспечивать жизнедеятельность сообщества.

Кроме того, некоторые силосы содержали круглые погребальные ямы, что было обычной практикой для того времени. Будущие исследования, включая анализ керамики и современные методы датировки, позволят выяснить, были ли эти захоронения осуществлены в тот же период, что и использование силосных ям. Эти находки имеют решающее значение для понимания практик поселения и землепользования ранних человеческих групп.

Еще одним открытием стало наличие примерно шестидесяти вытянутых структур, или "щелей", которые озадачили археологов. Эти узкие, V-, U- или Y-образные образования могли использовать для охоты, хотя их точное назначение остается неопределенным. Для подтверждения их возраста и функции необходимы дальнейшие исследования, а современные теории основываются на подобных находках на востоке Франции.

Раскопки также обнаружили два небольших поселения железного века периода Ла-Тен. Первое, датированное 480-280 гг. до н. э., включает серию силосных ям и углубленное здание квадратной формы, типичное для того времени. На втором, 150-25 гг. до н. э., археологи раскопали остатки небольшого сельского предприятия, которое, вероятно, было частью более крупной сельскохозяйственной системы, контролируемой соседними фермами.

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Также ученые нашли три круглые погребальные сооружения VII века нашей эры, которые свидетельствуют о долгой истории пребывания людей на территории Пфульгрисхайма, от доисторических времен до средневековой эпохи. Понимание этих древних обществ проливает свет на развитие сельских общин и их длительное влияние на регион.

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