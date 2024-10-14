Виявили понад тисячу структур: археологи провели масштабні розкопки (фото)

Дослідники виявили пам’ятки, які датуються періодами від неоліту до Середньовіччя. Вони розкопали поселення залізного віку, силосні ями та поховання.

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Розкопки на археологічній ділянці Пфульгрісхайм, на північному сході Франції, дозволили виявити неабиякі історичні відомості про період до того, як воно перетворилося на міську територію. Під час розкопок археологи знайшли понад тисячу структур, починаючи з пізнього неоліту і закінчуючи окремими середньовічними поховальними пам'ятками, пише Arkeonews.

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Попри відсутність значних споруд залізного віку, відкриття численних сільськогосподарських об'єктів проливає світло на простіший сільський спосіб життя тієї епохи. Ці знахідки сприяють ширшому розумінню того, як давні громади пристосовувалися до свого середовища протягом тисячоліть.

Ці знахідки сприяють ширшому розумінню того, як давні громади пристосовувалися до свого середовища протягом тисячоліть Фото: Maxime Walter, Inrap

Одне з найважливіших відкриттів датується пізнім неолітом, приблизно 4000-3400 роками до нашої ери. Археологи виявили складну систему силосних ям, похованих глибоко в лесовому ґрунті.

Деякі з цих силосів сягали глибини до двох метрів, що свідчить про передові методи зберігання їжі та ресурсів. Хоча з силосами безпосередньо не пов'язано жодних будівель, сліди обгорілої сирцевої цегли вказують на наявність поруч споруд, які могли забезпечувати життєдіяльність спільноти.

Крім того, деякі силоси містили круглі поховальні ями, що було звичайною практикою для того часу. Майбутні дослідження, включно з аналізом кераміки та сучасними методами датування, дозволять з'ясувати, чи були ці поховання здійснені в той самий період, що й використання силосних ям. Ці знахідки мають вирішальне значення для розуміння практик поселення та землекористування ранніх людських груп.

Ще одним відкриттям стала наявність приблизно шістдесяти витягнутих структур, або "щілин", які спантеличили археологів. Ці вузькі, V-, U- або Y-подібні утворення могли використовувати для полювання, хоча їхнє точне призначення залишається невизначеним. Для підтвердження їхнього віку та функції необхідні подальші дослідження, а сучасні теорії ґрунтуються на подібних знахідках на сході Франції.

Розкопки також виявили два невеликих поселення залізного віку періоду Ла-Тен. Перше, датоване 480-280 рр. до н. е., включає серію силосних ям і заглиблену будівлю квадратної форми, типову для того часу. На другому, 150-25 рр. до н. е., археологи розкопали залишки невеликого сільського підприємства, яке, ймовірно, було частиною більшої сільськогосподарської системи, контрольованої сусідніми фермами.

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Також вчені знайшли три круглі поховальні споруди VII століття нашої ери, які свідчать про довгу історію перебування людей на території Пфульгрісхайму, від доісторичних часів до середньовічної епохи. Розуміння цих давніх суспільств проливає світло на розвиток сільських громад та їхній тривалий вплив на регіон.

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