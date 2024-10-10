Перевернули з ніг на голову: археологи зробили неочікуване відкриття часів неоліту

На Сандомирській височині дослідники виявили неолітичний довгий будинок, якому понад 7300 років. Це найдавніша будівля такого типу, знайдена в цьому регіоні.

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Під час розкопок у Сандомирсько-Мокошинському регіоні Польщі археологи виявили один із найдавніших прикладів неолітичного "довгого будинку" на Сандомирській височині. Ця споруда, яку датують 5300-4900 роками до н. е., дає важливе уявлення про раннє поселення людей у цій частині Європи, пише Heritage Daily.

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Спочатку археологічна команда мала на меті підтвердити наявність поселення, пов'язаного з культурою лійчастого посуду (3700-3200 рр. до н. е.). На користь цього свідчили такі знахідки, як великі ями, що містили фрагменти глиняних посудин, крем'яні знаряддя праці, кам'яні жорна та кістки тварин.

Однак команда виявила докази ще більш раннього неолітичного поселення, пов'язаного з культурою лінійно-стрічкової кераміки, відомої тим, що вона була однією з перших землеробських громад, які мігрували в цю місцевість із Закарпаття.

Культура лінійно-стрічкової кераміки, яка процвітала між 5500 і 4500 роками до н. е., вирізняється характерним керамічним посудом з лінійним орнаментом, часто заповненим білою пастою. Розкопки виявили сліди довгого будинку, збудованого з використанням стовпово-балкової техніки і орієнтованого з півночі на південь.

Ця будівля, що має приблизно 6 метрів у ширину і понад 20 метрів у довжину, є особливо примітною, оскільки це перша подібна знахідка на Сандомирській височині, на що звернув увагу доктор Хаб. Флорек, провідний археолог проєкту. Схожі споруди раніше знаходили в таких регіонах, як Куява, Підкарпаття та Малопольща.

Ця знахідка має велике значення, оскільки свідчить про те, що в період раннього неоліту на цій території існувало постійне поселення, а не тимчасовий табір. Крім того, це свідчить про безперервне проживання людей у цьому регіоні протягом тисячоліть.

Довгий будинок оточували глиняні ями, з яких, ймовірно, діставали матеріал для будівництва стін. Поряд дослідники виявили декоровану кераміку, крем'яні знаряддя праці та предмети, виготовлені з обсидіану, різновиду вулканічного скла.

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Ще однією важливою знахідкою став фрагмент неолітичної посудини люблінсько-волинської культури, що свідчить про те, що поселенська діяльність на цій території тривала протягом різних етапів.

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