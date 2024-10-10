Перевернули с ног на голову: археологи сделали неожиданное открытие времен неолита

На Сандомирской возвышенности исследователи обнаружили неолитический длинный дом, которому более 7300 лет. Это самое древнее здание такого типа, найденное в этом регионе.

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Во время раскопок в Сандомирско-Мокошинском регионе Польши археологи обнаружили один из древнейших примеров неолитического "длинного дома" на Сандомирской возвышенности. Это сооружение, которое датируют 5300-4900 годами до н. э., дает важное представление о раннем поселении людей в этой части Европы, пишет Heritage Daily.

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Сначала археологическая команда имела целью подтвердить наличие поселения, связанного с культурой воронковидной посуды (3700-3200 гг. до н. э.). В пользу этого свидетельствовали такие находки, как большие ямы, содержащие фрагменты глиняных сосудов, кремневые орудия труда, каменные жернова и кости животных.

Однако команда обнаружила доказательства еще более раннего неолитического поселения, связанного с культурой линейно-ленточной керамики, известной тем, что она была одной из первых земледельческих общин, которые мигрировали в эту местность из Закарпатья.

Культура линейно-ленточной керамики, которая процветала между 5500 и 4500 годами до н. э., отличается характерной керамической посудой с линейным орнаментом, часто заполненным белой пастой. Раскопки обнаружили следы длинного дома, построенного с использованием столбчато-балочной техники и ориентированного с севера на юг.

Это здание, имеющее примерно 6 метров в ширину и более 20 метров в длину, является особенно примечательным, поскольку это первая подобная находка на Сандомирской возвышенности, на что обратил внимание доктор Хаб. Флорек, ведущий археолог проекта. Похожие сооружения ранее находили в таких регионах, как Куява, Подкарпатье и Малопольша.

Эта находка имеет большое значение, поскольку свидетельствует о том, что в период раннего неолита на этой территории существовало постоянное поселение, а не временный лагерь. Кроме того, это свидетельствует о непрерывном проживании людей в этом регионе на протяжении тысячелетий.

Длинный дом окружали глиняные ямы, из которых, вероятно, доставали материал для строительства стен. Рядом исследователи обнаружили декорированную керамику, кремневые орудия труда и предметы, изготовленные из обсидиана, разновидности вулканического стекла.

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Еще одной важной находкой стал фрагмент неолитического сосуда люблинско-волынской культуры, свидетельствующий о том, что поселенческая деятельность на этой территории продолжалась на протяжении разных этапов.

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