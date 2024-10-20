Археологи виявили великий скарб із монет епохи Римської імперії в несподіваному місці (фото)

Майже 3000 срібних монет було виявлено в Німеччині за 18 км від кордону Римської імперії в III столітті нашої ери. Вчені не знають, як скарб там опинився.

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Археологи виявили на території Німеччини скарб, що складається з 2940 срібних монет, а також понад 200 срібних артефактів, прикрашених геометричними візерунками. Цікаво, що скарб було закопано за 18 км від кордону Римської імперії III столітті, який являв собою лінію оборонних споруд. Також цей скарб розміщений там, де немає відомих поселень германських племен. Для вчених поки що залишається загадкою чому великий скарб опинився в цьому місці, пише Live Science.

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Археологи виявили римські монети і срібні артефакти на відстані 18 км від лінії оборонних споруд Римської імперії під назвою Верхньогерманський лімес. Ця лінія позначала кордон імперії в III столітті нашої ери і відокремлювала її від території, заселеної різними німецькими народами.

Археологи часто знаходять римські монети третього століття в межах Римської імперії, але такі великі скарби виявляють дуже рідко далеко від її кордонів. При цьому, за словами німецьких археологів, здебільшого скарби, які знаходять далеко від кордонів імперії, складаються з кількох десятків і чи кількох сотень монет. Тому дуже дивно було виявити майже 3000 римських монет того періоду далеко не тільки від кордону імперії, а й від відомих поселень німецьких народів.

Археологи виявили на території Німеччини скарб, що складається з 2940 срібних монет, а також понад 200 срібних артефактів, прикрашених геометричними візерунками Фото: Live Science

Вчені з'ясували, що деякі монети були викарбувані в Римі, але більша їх частина була створена в Кельні. Це місто в III столітті було частиною Галльської імперії. Ця держава знаходилася на території сучасних Франції, Іспанії та Бельгії, а також частини Німеччини та Італії. Галльська імперія існувала за часів політичної нестабільності в Римській імперії з 260 по 274 рік нашої ери. Цікаво, що скарб із монет було виявлено також за межами Галльської імперії.

Вчені вважають, що за допомогою цих монет керівництво Галльської імперії могло підкупити вождів німецьких народів і таким чином забезпечити собі безпеку. Тобто гроші призначалися для того, щоб германці не нападали на цю країну. Археологи також вважають, що таким чином Галльська імперії могла також підкупити вождів германських племен, щоб ті нападали на Римську імперію. Але чому монети опинилися в місці, де немає поселень германських народів, залишається загадкою.

Учені з'ясували, що більшість із майже 3000 срібних монет є антонініанами. Це був офіційний грошовий засіб у Римській імперії в III столітті нашої ери. Хоча сріблом ці монети були вкриті лише зверху, а складалися з бронзи.

Щодо срібних артефактів, то поки що вчені не знають, що це таке, але, найімовірніше, вони були створені римськими майстрами Фото: Live Science

Дослідження показало, що монети були викарбувані між 241 і 243 роками, а також між 269 і 271 роками нашої ери. Вчені вважають, що скарб зарили приблизно на початку 270-х років.

Точно ідентифікувати поки що археологам вдалося лише 100 з 2940 монет, адже вони погано збереглися. На одних монетах з одного боку зображений імператор Римської імперії Гордіан III, який правив у 238-244 роках, а на інших — імператор Галльської імперії Вікторін, який правив у 269-271 роках. На зворотному боці монет зображені римські боги.

Щодо срібних артефактів, то поки що вчені не знають, що це таке, але найімовірніше вони були створені римськими майстрами.

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