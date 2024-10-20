Алмазы могут помочь избежать глобальной катастрофы на Земле: что придумали ученые

Алмазная пыль может стать лучшим, чем сера, охладителем нашей планеты, но есть одна проблема.

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Алмазы, а точнее алмазная пыль может решить проблему изменения климата на Земле. Ученые придумали инновационный способ, как снизить температуру на нашей планете и таким образом обратить вспять глобальное потепление. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет IFLScience.

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Авторы нового исследования предлагают закачивать в атмосферу Земли каждый год 5 млн тонн алмазной пыли. Это поможет снизить глобальную температуру на 1,6 градуса Цельсия, а это большое значение, учитывая, что мир, возможно уже превысил порог потепления в 1,5 градуса Цельсия, установленный Парижским соглашением. Это соглашение, которое регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере Земли с 2020 года.

С помощью геоинженерии ученые пытаются смягчить последствия глобального потепления путем управления обычными экологическими процессами. Одним из типов геоинженерии является введение аэрозолей в стратосферу Земли. В данном случае предполагается введение огромного количества мельчайших частиц или аэрозолей во второй слой атмосферы нашей планеты, чтобы отклонить солнечный свет и создать охлаждающий эффект. Это должно либо замедлить, либо обратить вспять глобальное потепление. Обычно этот тип геоинженерии предполагает использование частиц серы. Но данный процесс может вызвать стратосферное потепление.

Поэтому ученые решили изучить, как другие аэрозоли могут повлиять на смягчение последствий глобального потепления или даже обратить его вспять. Была создана климатическая модель для имитации того, как аэрозоли, состоящие из различных частиц, ведут себя в атмосфере. Рассматривались аэрозоли из алюминия, кальцита, карбида кремния, рутила, а также алмаза и диоксида серы.

Модель была запрограммирована на учет того, насколько хорошо каждый материал поглощает или отражает тепло. Также рассматривалось, как долго частицы могут находится в атмосфере и избегать накопления в одном месте. В идеале аэрозоли должны были бы медленно покидать атмосферу, значит охлаждать планету и избегать слишком большой концентрации в одном месте, что может вызвать наоборот увеличение температуры за счет удержания тепла.

Моделирование показало, что в данном случае лучше всего использовать алмазную пыль. Алмазные частицы лучше всех остальных аэрозолей отражали солнечный свет и охлаждали планету.

Но есть одна большая проблема. Для снижения глобальной температуры на 1,6 градусов Цельсия нужно вводить в атмосферу примерно 5 млн тонн алмазной пыли каждый год. По оценкам ученых, это будет стоить примерно 200 триллионов долларов до конца 21 века. Для сравнения, общий ВВП всего мира в 2023 году составил 105,44 триллиона долларов.

Также ученые говорят, что еще нужно выяснить, возможно ли вообще отправлять твердые частицы в атмосферу, чтобы не привести к их концентрации в одном месте. Пока что с этим лучше справляются нетвердые частицы диоксида серы, согласно моделированию.

Как уже писал Фокус, новое исследование показывает, что растения и леса почти не поглощали углекислый газ в прошлом году и эти результаты шокировали климатологов.

Также Фокус писал о том, что, согласно новой гипотезе, сознание человека может попасть в другое измерение во время сна. Ученые считают, что сильные эмоции в повторяющихся снах могут давать подсказки о другой версии человека.