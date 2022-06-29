Комп'ютерний чіп використовує звук замість електрики для кодування даних

Пристрій з ніобату літію здатний змінювати свою еластичність під впливом електричного поля, відтворюючи акустичні хвилі.

Учені з Гарварду продемонстрували чіп нового типу, що передає дані у вигляді звукових хвиль. Подробиці повідомляє видання newatlas.com.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Комп'ютерні мікросхеми обробляють дані, модулюючи конкретне середовище, що складається з електронів, потік яких керується транзисторами для кодування даних у вигляді одиниць і нулів. Фотонні чіпи модулюють середовище за рахунок фотонів світла, відправляючи їх по вузьких каналах, званих хвилеводи, для передавання даних. А ось новий акустичний чіп працює аналогічно до фотонного, тільки зі звуковими хвилями замість світлових. Команда вчених із Гарвардського університету створила пристрій із матеріалу під назвою ніобат літію, який змінює свою еластичність під впливом електричного поля, відтворюючи акустичні хвилі. Ретельно регулюючи вплив електричного поля, чіп може керувати фазою, амплітудою і частотою акустичних хвиль, кодуючи в них дані перед відправкою хвилеводами.

Дослідники кажуть, що акустичні процесори мають деякі переваги перед чіпами, які використовують електромагнітні хвилі. Їх легко обмежити крихітними хвилеводними структурами, вони не заважають одне одному та щільно взаємодіють з іншими частинами системи, у якій застосовуються.

"Акустичні хвилі, задіяні як вбудовані носії інформації як для квантової, так і для класичної обробки інформації, — досить перспективні. Однак розробляти акустичні інтегральні схеми поки що важко через неможливість масштабування управління акустичними хвилями з малими втратами", — сказав Марко Лончар, старший автор дослідження. "У цій роботі ми показали, що можемо керувати акустичною хвилею на інтегрованій платформі з ніобату літію, що ще на один крок наблизило нас до акустичної інтегральної схеми".

І все ж чіп допомагає команді продовжувати роботу над створенням складніших схем акустичних хвиль, а також дає можливість досліджувати способи підключення його до таких компонентів квантового комп'ютера, як надпровідні кубіти.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені створили чіп, в якому обмін даними відбувається за допомогою світла. Він має ШІ і є модульним, тобто зібраним із кількох компонентів, які легко можна замінити на інші.