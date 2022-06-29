Компьютерный чип использует звук вместо электричества для кодирования данных

Устройство из ниобата лития способно менять свою эластичность под воздействием электрического поля, воспроизводя акустические волны.

Ученые из Гарварда продемонстрировали чип нового типа, который передает данные в виде звуковых волн. Подробности сообщает издание newatlas.com.

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Компьютерные микросхемы обрабатывают данные, модулируя конкретную среду, состоящую из электронов, поток которых управляется транзисторами для кодирования данных в виде единиц и нулей. Фотонные чипы модулируют среду за счет фотонов света, отправляя их по узким каналам, называемым волноводами, для передачи данных. А вот новый акустический чип работает аналогично фотонному, только со звуковыми волнами вместо световых. Команда ученых из Гарвардского университета создала устройство из материала под названием ниобат лития, который меняет свою эластичность под воздействием электрического поля, воспроизводя акустические волны. Тщательно регулируя воздействие электрического поля, чип может управлять фазой, амплитудой и частотой акустических волн, кодируя в них данные перед отправкой по волноводам.

Исследователи говорят, что акустические процессоры имеют некоторые преимущества перед чипами, использующими электромагнитные волны. Их легко ограничить крошечными волноводными структурами, они не мешают друг другу и плотно взаимодействуют с другими частями системы, в которой применяются.

"Акустические волны, задействованные в качестве встроенных носителей информации как для квантовой, так и для классической обработки информации, — весьма перспективны. Однако разрабатывать акустические интегральные схемы пока что затруднительно из-за невозможности масштабирования управления акустическими волнами с малыми потерями", — сказал Марко Лончар, старший автор исследования. "В этой работе мы показали, что можем управлять акустическими волнами на интегрированной платформе из ниобата лития, что еще на один шаг приблизило нас к акустической интегральной схеме".

И все же чип помогает команде продолжать работу над созданием более сложных схем акустических волн, а также дает возможность исследовать способы подключения его к таким компонентам квантового компьютера, как сверхпроводящие кубиты.

Ранее мы сообщали о том, что ученые создали чип, в котором обмен данными происходит при помощи света. Он обладает ИИ и является модульным, т.е. собранным из нескольких компонентов, которые с легкостью можно заменить на другие.