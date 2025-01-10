Охолоджувач кави, золота смарт-каблучка, робо-немовля: 7 дивних гаджетів з виставки CES 2025

На виставці Consumer Electronics Show 2025 було презентовано дивовижні пристрої, які здатні розважити, генерувати сонячну енергію та приготувати смачну їжу.

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У Лас-Вегасі пройшла виставка Consumer Electronics Show 2025 (CES 2025). Коли за увагу змагаються тисячі продуктів, не дивно, що деякі з них трохи дивні, пише Interesting Engineering.

1. Мірумі

Робот Mirumi

Однією з найдивніших інновацій, помічених на виставці CES цього року, став робот під назвою Mirumi.

Маленький робот оснащений набором датчиків і може рухати очима і головою, щоб імітувати взаємодію з людьми. Його реакції обмежені і зазвичай спрацьовують тільки при дотику або наближенні.

"Люди часто знаходять велику радість у тому, щоб ділитися своїм щастям з іншими. Mirumi — це робот, який дозволяє робити саме це. Незалежно від того, чи їдете ви в переповненому поїзді, чи стоїте в черзі до каси, Mirumi завжди знайде спосіб достукатися до сердець людей своїм безневинним поглядом, спонукаючи людину помахати йому або зробити смішну пику", — пояснив у своїй заяві Шунсуке Аокі, генеральний директор Yukai Engineering.

2. ложка, що підсилює смак

Ложка Kirin Holdings

Ще один дивний гаджет, помічений на виставці CES цього року, — електронна ложка від Kirin Holdings. Пристрій, заявлений як "підсилювач смаку", може допомогти зменшити кількість солі, що додається в їжу.

Kirin Holdings стверджує, що ложка "обманює" мовні рецептори. Це досягається шляхом застосування слабкого електричного струму до вмісту ложки для концентрації іонних молекул.

3. Гаджет для охолодження кави

Mirumi — не єдиний дивний гаджет від Yukai Engineering на виставці CES. Є й інший — Nékojita FuFu.

Цей невеликий гаджет у формі кішки поміщається на край кухля і безперервно "дме" на нього, щоб довести чай або каву до ідеальної температури для пиття.

Робот Nékojita FuFu

4. очищувач повітря для кота

LG AeroCatTower — очищувач повітря, який регулює потік повітря, залежно від того, відпочиває кішка чи не спить. Якщо вона спить, то пристрій працює тихо, якщо ні — то дме на повну.

Він також забезпечує обігрів для вихованця. Як бонус є вбудовані ваги, що дають змогу відстежувати вагу і здоров'я кішки через мобільний додаток LG ThinQ.

Очищувач повітря LG AeroCatTower

5. Найдорожче смарт-кільце

З початковою 1900 доларів гаджет Rare стає найдорожчим смарт-каблучком на сьогоднішній день завдяки високоякісному корпусу з 18-каратного золота і платини.

Пристрій пропонує комплексне відстеження здоров'я за такими показниками, як рух, частота серцевих скорочень і температура шкіри.

6. Дозатор спецій з ШІ

Органайзер Spicerr

Ще одна з найдивніших інновацій з виставки CES 2025 — Spicerr. Заявлений як інноваційний кухонний гаджет на базі штучного інтелекту (ШІ), цей прилад може автоматично дозувати або змішувати спеції одним натисканням кнопки.

Пристрій постачається із серією капсул зі спеціями, які можна дозувати в точних кількостях на основі попередньо встановлених рецептів або доданого мобільного додатка. Таке налаштування, як стверджують розробники, дає змогу користувачеві постійно додавати однакову кількість трав і спецій у страви.

7. Капелюх-генератор чистої енергії

Капелюх для генерування сонячної енергії EcoFlow Power Hat

EcoFlow Power Hat — переносний пристрій, який розроблено, щоб забезпечувати сонячною енергією на ходу. Він оснащений двома портами USB-A і USB-C для одночасного заряджання двох гаджетів, забезпечує захист від сонця до UPF 50+ і захищає обличчя від ультрафіолетового випромінювання.

Капелюх водонепроникний за стандартом IP65 і стійкий до таких дрібних забруднювачів, як пісок і пил.

Нагадаємо, у США створили гаджет для читання думок, його роздрібна ціна — всього $50 тисяч. Шолом під назвою Flow під'єднується по USB до ПК або ноутбука, після чого активується, і користувач може почати працювати з ним.