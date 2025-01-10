Охладитель кофе, золотое смарт-кольцо, робо-младенец: 7 странных гаджетов с выставки CES 2025

На выставке Consumer Electronics Show 2025 были презентованы удивительные устройства, которые способны развлечь, генерировать солнечную энергию и приготовить вкусную еду.

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В Лас-Вегасе прошла выставка Consumer Electronics Show 2025 (CES 2025). Когда за внимание соревнуются тысячи продуктов, неудивительно, что некоторые из них немного странные, пишет Interesting Engineering.

1. Mirumi

Робот Mirumi

Одной из самых странных инноваций, замеченных на выставке CES этого года, стал робот под названием Mirumi.

Маленький робот оснащен набором датчиков и может двигать глазами и головой, чтобы имитировать взаимодействие с людьми. Его реакции ограничены и обычно срабатывают только при прикосновении или приближении.

"Люди часто находят большую радость в том, чтобы делиться своим счастьем с другими. Mirumi — это робот, который позволяет делать именно это. Независимо от того, едете ли вы в переполненном поезде или стоите в очереди в кассу, Mirumi всегда найдет способ достучаться до сердец людей своим невинным взглядом, побуждая человека помахать ему или сделать смешную рожицу", — пояснил в своем заявлении Шунсуке Аоки, генеральный директор Yukai Engineering .

2. Ложка, усиливающая вкус

Ложка Kirin Holdings

Еще один странный гаджет, замеченный на выставке CES этого года, — электронная ложка от Kirin Holdings. Устройство, заявленное как "усилитель вкуса", может помочь уменьшить количество соли, добавляемой в пищу.

Kirin Holdings утверждает, что ложка "обманывает" языковые рецепторы. Это достигается путем применения слабого электрического тока к содержимому ложки для концентрации ионных молекул.

3. Гаджет для охлаждения кофе

Mirumi — не единственный странный гаджет от Yukai Engineering на выставке CES. Есть и другой — Nékojita FuFu.

Этот небольшой гаджет в форме кошки помещается на край кружки и непрерывно "дует" на нее, чтобы довести чай или кофе до идеальной температуры для питья.

Робот Nékojita FuFu

4. Очиститель воздуха для кота

LG AeroCatTower — очиститель воздуха, который регулирует поток воздуха, в зависимости от того, отдыхает ли кошка или бодрствует. Если она спит, то устройство работает тихо, если нет — то дует на полную.

Он также обеспечивает обогрев для питомца. В качестве бонуса есть встроенные весы, позволяющие отслеживать вес и здоровье кошки через мобильное приложение LG ThinQ.

Очиститель воздуха LG AeroCatTower

5. Самое дорогое смарт-кольцо

С начальной 1900 долларов гаджет Rare становится самым дорогим смарт-кольцом на сегодняшний день благодаря высококачественному корпусу из 18-каратного золота и платины.

Устройство предлагает комплексное отслеживание здоровья по таким показателям, как движение, частота сердечных сокращений и температура кожи.

6. Дозатор специй с ИИ

Oрганайзер Spicerr

Еще одна из самых странных инноваций с выставки CES 2025 — Spicerr. Заявленный как инновационный кухонный гаджет на базе искусственного интеллекта (ИИ), этот прибор может автоматически дозировать или смешивать специи одним нажатием кнопки.

Устройство поставляется с серией капсул со специями, которые можно дозировать в точных количествах на основе предустановленных рецептов или прилагаемого мобильного приложения. Такая настройка, как утверждают разработчики, позволяет пользователю постоянно добавлять одинаковое количество трав и специй в блюда.

7. Шляпа-генератор чистой энергии

Шляпа для генерирования солнечной энергии EcoFlow Power Hat

EcoFlow Power Hat — носимое устройство, которое разработано, чтобы снабжать солнечной энергией на ходу. Оно оснащено двумя портами USB-A и USB-C для одновременной зарядки двух гаджетов, обеспечивает защиту от солнца до UPF 50+ и защищает лицо от ультрафиолетового излучения.

Шляпа водонепроницаема по стандарту IP65 и устойчива к таким мелким загрязнителям, как песок и пыль.

Напомним, в США создали гаджет для чтения мыслей, его розничная цена — всего $50 тысяч. Шлем под названием Flow подключается по USB к ПК или ноутбуку, после чего активируется, и пользователь может начать работать с ним.