В США создали гаджет для чтения мыслей. Розничная цена - всего $50 тысяч (фото, видео)

Компания Kernel скоро выпустит в продажу шлем мозговой активности — Flow.

Компания Kernel (США) объявила о том, что скоро на рынке появится гаджет, отслеживающий и анализирующий мозговую активность. Он будет продаваться по цене $50 тысяч.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает Bloomberg.

В компании говорят, что их продукт улавливает нейронные волны, интерпретирует их в режиме реального времени и, при этом, довольно точно. В основе лежит лазерная технология, при помощи которой и происходит процесс выявления мозговой активности. Шлем под названием Flow подключается по USB к ПК или ноутбуку, после чего активируется, и пользователь может начать работать с ним.

[ + – ] Футуристический дизайн шлема Flow Фото: скриншот/Bloomberg

Зачем такое устройство обычным юзерам — неясно. Однако медикам он может пригодиться в исследованиях, посвященных работе мозга. В Kernel утверждают, что также их аппарат может помочь ученым, занимающимся проблемами психических расстройств.

[ + – ] Шлем работает благодаря лазерной технологии Фото: скриншот/Bloomberg

Чтобы записать мозговые сигналы, шлем активирует работу лазеров. Проникая через кожу и череп, они достигают мозга и фиксируют его работу. Такой метод называется неинвазивным, то есть не требующим непосредственной установки чипов в мозг, как, например, в устройстве Neuralink. Несмотря на свою "гуманность", технология имеет ряд недостатков — результаты, полученные с ее помощью, менее точны, а еще на нее в большей степени влияют разного рода электропомехи.

[ + – ] Испытания шлема Flow Фото: скриншот/Bloomberg

Но зато аппарат может заметить, как меняется уровень кислорода в крови и уведомить об этом своего владельца. Кстати, компания выпустила еще один гаджет — Flux. Этот шлем работает, как магнитоэнцефалограф, фиксирующий магнитные поля, генерируемые вследствие электрической мозговой активности. По словам разработчиков, он может отследить, как работает мозг, когда человек испытывает сильные эмоции, либо сосредотачивает свое внимание на чем-то. Они уверены, что шлем даст понимание того, как работает наша память память.

[ + – ] Кроме Flow, есть еще и шлем Flux Фото: скриншот/Bloomberg [ + – ] Комната для тестирования гаджетов Kernel Фото: скриншот/Bloomberg

На обе модели, как сообщает Bloomberg, уже оформлены предзаказы клиниками, медорганизациями и научно-исследовательскими институтами. В компании стремятся максимально удешевить производство, чтобы шлемы стоили не дороже смартфонов. Это сделает их доступными для медиков со всего мира.

[ + – ] Принципы работы шлема для чтения мыслей

Ранее мы сообщали о том, что ученые смогли прочесть мысли обезьян с помощью УЗИ. Для этого им не понадобились ни шлемы, ни нейрочипы.