Важить майже 200 кг: для підйому найбільшого кінескопного телевізора був потрібен навантажувач

У США телевізор продавався за неймовірні 40 тисяч доларів. Ціна і виробництво на замовлення сприяли тому, що PVM-4300 був мало кому доступний, тому практично і не зберігся.

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Виготовлений на замовлення наприкінці 1988 року на честь 20-річчя бренду Trinitron компанії Sony, найбільший телевізор з електронно-променевою трубкою (кінескопом) PVM-4300 був неймовірно дорогим. Про це пише ресурс Oddity Central.

Він надійшов у продаж в Японії за роздрібною ціною 2 430 000 японських єн (за обмінним курсом 1988 року близько 17 500 доларів США) і вирізнявся передовою технологією, розробленою для зменшення мерехтіння, яке спричиняє напруження очей, та поліпшення чіткості зображення.

В апарата був 108-сантиметровий кінескоп, який став найбільшим у своєму роді з коли-небудь створених.

Найбільший у світі ЕПТ-телевізор важив понад 180 кг. Він був настільки важким, що в спеціальному корпусі вже були ніші для навантажувача, а також ручки, які кріпилися з боків монітора для кращого захоплення.

Згідно з інструкцією з установки, для безпечного підйому телевізора було потрібно не менше шести осіб.

У Сполучених Штатах телевізор з'явився в 1990 році і продавався за 40 000 доларів. Його ціна стала головною причиною того, що довгий час Sony PVM-4300 CRTН вважався свого роду міфом, як "бігфут", оскільки мало хто міг собі дозволити таку дорогу техніку. При цьому в ті часи звичайний "ящик" коштував "всього" близько 300-400 доларів.

Нагадаємо, компанія Samsung презентувала 114-дюймовий смарт-телевізор Micro LED. За модель, яка належить до розряду "ультра-преміум", виробник просить 132 500 доларів США.

А компанія LG запустила в продаж перший у світі прозорий телевізор. Він коштує 60 000 доларів США.