Весит почти 200 кг: для подъема самого большого кинескопного телевизора требовался погрузчик

В США телевизор продавался за невероятные 40 тысяч долларов. Цена и производство на заказ способствовали, что PVM-4300 был мало кому доступен, поэтому практически и не сохранился.

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Изготовляемый на заказ в конце 1988 года в честь 20-летия бренда Trinitron компании Sony, самый большой телевизор с электронно-лучевой трубкой (кинескопом) PVM-4300 был невероятно дорогим. Об этом пишет ресурс Oddity Central.

Он поступил в продажу в Японии по розничной цене 2 430 000 японских иен (по обменному курсу 1988 года около 17 500 долларов США) и отличался передовой технологией, разработанной для уменьшения мерцания, вызывающего напряжение глаз, и улучшения четкости изображения.

У аппарата был 108-сантиметровый кинескоп, который стал самым большим в своем роде из когда-либо созданных.

Самый большой в мире ЭЛТ-телевизор весил более 180 кг. Он был настолько тяжелым, что в специальном корпусе уже находились ниши для погрузчика, а также ручки, которые крепились по бокам монитора для лучшего захвата.

Согласно руководству по установке, для безопасного подъема телевизора требовалось не менее шести человек.

В Соединенных Штатах телевизор появился в 1990 году и продавался за 40 000 долларов. Его цена стала главной причиной, что долгое время Sony PVM-4300 CRTН считался своего рода мифом, как "бигфут", так как мало кто мог себе позволить такую дорогостоящую технику. При этом в те времена обычный "ящик" стоил "всего" около 300-400 долларов.

Напомним, компания Samsung презентовала 114-дюймовый смарт-телевизор Micro LED. За модель, которая относится к разряду "ультра-премиум", производитель просит 132 500 долларов США.

А компания LG запустила в продажу первый в мире прозрачный телевизор. Он стоит 60 000 долларов США.