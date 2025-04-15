С улучшенной графикой: Steam бесплатно раздает ремастер украинской игры Metro 2033

В Steam стартовала бесплатная раздача постапокалиптического шутера Metro 2033 Redux от украинской студии 4A Games. Скидка 100% будет действовать до 18:00 по Киеву 16 апреля.

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Бесплатная раздача Metro 2033 Redux в Steam продлится до 16 апреля Фото: скриншот

Отмечается, что Metro 2033 Redux — это окончательная версия классической игры 2014 года Metro 2033 на новейшем движке 4A Engine с улучшенным освещением, физикой и динамическими погодными эффектами.

"В Metro 2033 Redux были перенесены все улучшения и особенности игрового процесса из признанного сиквела "Metro: Last Light" — великолепный искусственный интеллект, управление, анимация, обращение с оружием и многое другое — чтобы создать захватывающий опыт как для новичков, так и для ветеранов игры", — рассказывает издатель.

Шутер включает в себя элементы survival horror, тактические бои, исследования и стелс. По сюжету в 2013 году ядерная война уничтожила почти всех людей и погрузила мир в темную эпоху. Через 20 лет после того уцелевшие должны бороться за жизнь, прячась в глубинах московского метрополитена.

Сюжет игры от украинской студии основан на серии романов российского писателя-фантаста Дмитрия Глуховского, который в марте 2022 года выступил с резкой критикой Владимира Путина и осудил войну РФ против Украины.

Metro 2033 Redux: системные требования

Минимальные требования для игры:

операционная система: Windows Vista, 7 или 8 (только 64-bit);

процессор: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU или лучше);

оперативная память: 2 GB;

видеокарта: совместимые с DirectX 10, Shader Model 4 видеокарты (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250 и т.д.);

DirectX: версия 10;

место на диске: 10 GB.

Рекомендуемые требования для Metro 2033 Redux:

операционная система: Windows 7 или 8 (только 64-bit);

процессор: Quad Core или 3.0+ GHz Dual Core CPU;

оперативная память: 4 GB;

видеокарта: совместимые с DirectX 11 (GeForce GTX 480 и лучше);

DirectX: версия 11;

место на диске: 10 GB.

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