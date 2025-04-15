З покращеною графікою: Steam безплатно роздає ремастер української гри Metro 2033

У Steam стартувала безплатна роздача постапокаліптичного шутера Metro 2033 Redux від української студії 4A Games. Знижка 100% діятиме до 18:00 за Києвом 16 квітня.

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Безплатна роздача Metro 2033 Redux у Steam триватиме до 16 квітня Фото: скриншот

Зазначається, що Metro 2033 Redux — це остаточна версія класичної гри 2014 року Metro 2033 на новітньому рушію 4A Engine з покращеним освітленням, фізикою та динамічними погодними ефектами.

"У Metro 2033 Redux були перенесені всі покращення та особливості ігрового процесу з визнаного сиквелу "Metro: Last Light" — чудовий штучний інтелект, керування, анімація, поводження зі зброєю та багато іншого — щоб створити захопливий досвід як для новачків, так і для ветеранів гри", — розповідає видавець.

Шутер містить у собі елементи survival horror, тактичні бої, дослідження та стелс. За сюжетом у 2013 році ядерна війна знищила майже всіх людей і занурила світ у темну епоху. За 20 років після того вцілілі мусять боротися за життя, ховаючись у глибинах московського метрополітену.

Сюжет гри від української студії заснований на серії романів російського письменника-фантаста Дмитра Глуховського, який у березні 2022 року виступив із різкою критикою Володимира Путіна та засудив війну РФ проти України.

Metro 2033 Redux: системні вимоги

Мінімальні вимоги для гри:

операційна система: Windows Vista, 7 або 8 (лише 64-bit);

процесор: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU або кращий);

оперативна пам’ять: 2 GB;

відеокарта: сумісні з DirectX 10, Shader Model 4 відеокарти (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250 тощо);

DirectX: версія 10;

місце на диску: 10 GB.

Рекомендовані вимоги для Metro 2033 Redux:

операційна система: Windows 7 або 8 (лише 64-bit);

процесор: Quad Core або 3.0+ GHz Dual Core CPU;

оперативна пам’ять: 4 GB;

відеокарта: сумісні з DirectX 11 (GeForce GTX 480 і кращі);

DirectX: версія 11;

місце на диску: 10 GB.

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