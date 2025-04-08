Game over: Маск захотел похвастаться навыками игры в Path of Exile 2, но с треском провалился (фото)

Американский миллиардер, изобретатель и приспешник президента США Илон Маск решил похвастаться перед публикой своими навыками компьютерной игры. Он запустил онлайн-трансляцию игры Path of Exile 2, но стрим пришлось выключить уже через несколько минут.

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О провале миллиардера в компьютерной игре перед публикой рассказали в Telegram-канале 4chan 7 апреля.

Илон Маск находился именно в небе, где находился на борту собственного самолета. По его словам, он как раз занимался тестированием Starlink.

В то же время миллиардер решил запустить онлайн-трансляцию и включить компьютерную игру Path of Exile 2, чтобы похвастаться перед зрителями своими геймерскими навыками. Однако уже с первых минут что-то пошло не по плану: в конце концов, Маску не удалось пройти даже стартовый этап игры, где происходило обучение.

Скриншот | кадр из трансляции Маска

"Маск не смог пройти первого босса", — говорится в сообщении.

Вероятно, именно из-за неудачи уже с начала игры Маск не захотел продолжать. После этого он выключил трансляцию.

Скриншот | кадр из трансляции Маска

Пользователи, которые присутствовали во время трансляции, разделились во мнениях: кто-то писал, что ситуация комичная, а некоторые обвинили Маска в том, что он играет в компьютерные игры вместо того, чтобы заниматься работой и собственной семьей.

Маск давно называет себя "опытным геймером"

Отметим, что американский миллиардер уже не впервые делает попытки заявить о себе как об опытном игроке в компьютерные игры. Его аккаунты занимают высокие места в таблицах лидеров Diablo 4 и Path of Exile 2, однако сами игроки уже не раз выражают сомнения в том, что Маск достигает таких результатов самостоятельно.

Ранее Фокус рассказывал о конфликте, который случился между Илоном Маском со стримером Twitch и создателем контента Заком Гойтом (под ником Asmongold). Спор разразился после того, как Asmongold усомнился в том, что у Маска хватило времени прокачать своего персонажа в игре Path of Exile 2 до столь высокого уровня самостоятельно. Об этом стало известно 17 января.

Напомним, ранее Фокус узнавал о том, как геймер подал в суд на производителя игр после получения "виртуальных пощечин" в игре.

Также стало известно, что в Steam вышел корейский симулятор жизни inZOI, который стал одним из самых желанных среди игроков.