Внебрачный ребенок Diablo: вышел тизер мрачного фэнтези Project Pantheon (видео)

Французская студия показала первый тизер своей игры Project Pantheon, которая объединила Action/RPG и Extraction.

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Французская студия Wolcen Studio анонсировала и выпустила первый тизер новой бесплатной ролевой экшен-игры Project Pantheon для ПК на Steam. Закрытый альфа-тест пройдет с 25 по 26 января для игроков из Европы, пишет Gematsu.

"Игра Project Pantheon дарит уникальный опыт, объединяя такие жанры как Action/RPG и Extraction. Project Pantheon мог быть ребенком Diablo и шутеров – слияние разных, захватывающих процессов. Мы с нетерпением ждем реакции наших игроков", — заявили директор игры в пресс-релизе.

Project Pantheon – игра, которая переносит игроков в мрачное загробное царство, где сама Смерть поручает им навести порядок в разрушенной реальности.

Игроки смогут исследовать различные карты, сражаясь с врагами. В это же время, успешные эвакуации позволят игрокам сохранять полученную ценную добычу, как это работает в extraction-шутерах, где акцент делается не просто на добыче всяких ресурсов, но и на последующей эвакуации своего персонажа с добытыми объектами и информацией из определенной зоны.

В своей крепости игроки смогут улучшать навыки, настраивать комплекты снаряжения и экспериментировать с ним, чтобы отыскать оптимальный стиль игры. Также создатели игры подчеркивают, что открытый рынок будет способствовать развитию экономики в игре, который будет управляться самим игроками. Они смогут торговать и поддерживать друг друга.

Постапокалиптическое темное фэнтези Project Pantheon черпал вдохновение во множестве мрачных сказок и поверий со всего мира, чтобы погрузить игроков в богатое мифологией повествование.

Путешествие игроков в Project Pantheon начнется с переосмысления одного из скандинавских мифов.

Новая игра в разработке уже больше года и сейчас находится на ранней стадии альфа-разработки.

"Высокие ставки, большие награды — в Project Pantheon игроки начинают в своей тайной крепости, чтобы улучшить свою базу, настроить снаряжение и подготовиться к бою. Оттуда они выбирают карты с уникальными целями и ценной добычей. Ставки высоки — смерть может означать потерю всего, в то время как успешная эвакуация обеспечивает награды, которыми вы также можете торговать с другими", — подытожили разработчики.