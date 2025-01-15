Позашлюбна дитина Diablo: вийшов тизер похмурого фентезі Project Pantheon (відео)

Французька студія показала перший тизер своєї гри Project Pantheon, яка об'єднала Action/RPG та Extraction.

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Французька студія Wolcen Studio анонсувала і випустила перший тизер нової безкоштовної рольової екшен-гри Project Pantheon для ПК на Steam. Закритий альфа-тест пройде з 25 до 26 січня для гравців з Європи, пише Gematsu.

"Гра Project Pantheon дарує унікальний досвід, об'єднуючи такі жанри як Action/RPG і Extraction. Project Pantheon міг бути дитиною Diablo і шутерів — злиття різних, захопливих процесів. Ми з нетерпінням чекаємо на реакцію наших гравців", — заявили директор гри в прес-релізі.

Project Pantheon — гра, яка переносить гравців у похмуре потойбічне царство, де сама Смерть доручає їм навести лад у зруйнованій реальності.

Гравці зможуть досліджувати різні карти, борючись із ворогами. Водночас успішні евакуації дадуть змогу гравцям зберігати здобуту цінну здобич, як це працює в extraction-шутерах, де акцент робиться не просто на видобутку всіляких ресурсів, а й на подальшій евакуації свого персонажа зі здобутими об'єктами та інформацією з певної зони.

У своїй фортеці гравці зможуть покращувати навички, налаштовувати комплекти спорядження та експериментувати з ним, щоб відшукати оптимальний стиль гри. Також творці гри підкреслюють, що відкритий ринок сприятиме розвитку економіки в грі, якою керуватимуть самі гравці. Вони зможуть торгувати та підтримувати один одного.

Постапокаліптичне темне фентезі Project Pantheon черпав натхнення в безлічі похмурих казок і повір'їв з усього світу, щоб занурити гравців у багату міфологією оповідь.

Подорож гравців у Project Pantheon почнеться з переосмислення одного зі скандинавських міфів.

Нова гра в розробці вже понад рік і зараз перебуває на ранній стадії альфа-розробки.

"Високі ставки, великі нагороди — у Project Pantheon гравці починають у своїй таємній фортеці, щоб поліпшити свою базу, налаштувати спорядження і підготуватися до бою. Звідти вони обирають карти з унікальними цілями та цінною здобиччю. Ставки високі — смерть може означати втрату всього, тоді як успішна евакуація забезпечує нагороди, якими ви також можете торгувати з іншими", — підсумували розробники.