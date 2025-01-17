"Ілон Маск бреше": мільярдер посварився зі стримером через гру Path of Exile 2

Стример Asmongold стверджує, що Маск приписує собі чужі досягнення в грі. Мільярдер міг просто купити прокачаного персонажа.

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Мільярдер Ілон Маск посварився у власній соцмережі Х зі стримером Twitch і творцем контенту Заком Гойтом (під ніком Asmongold). Скандал вибухнув після того, як Asmongold засумнівався в тому, що у Маска вистачило часу прокачати свого персонажа в грі Path of Exile 2 до такого високого рівня, пише IGN.

Маск уперше прокоментував ситуацію у відповідь на пост користувача YouTube Screamheart, який поділився двохвилинним уривком із відео, де мільярдера звинувачують у читерстві під час гри в Path of Exile 2.

I felt the need to add my unique perspective to the @elonmusk drama around #PathofExile2.



Full video on YouTube: https://t.co/VTu8KIe558 pic.twitter.com/ROQEDX34bp — Screamheart (@ScreamheartTV) January 16, 2025

Загалом це відео триває близько 8 хвилин, у яких є записи прямих трансляцій Asmongold, де стример стверджує, що Макс не міг прокачати свого персонажа в Path of Exile 2 до 97-го рівня самостійно.

"Він ніяк не міг самостійно грати в цьому обліковому записі. Я думаю, що він купив акаунт, або хтось грав за нього. Сто відсотків", — каже Asmongold у ролику.

У відповідь на звинувачення Маск назвав стрімера "не своєю людиною", а також опублікував "витік" з особистими повідомленнями Asmongold в X. У них ідеться про те, як стример керує власним акаунтом на YouTube.

Макс давно називає себе досвідченим геймером. Протягом багатьох років він висловлював вдячність Blizzard Entertainment за такі ігри, як Overwatch. Також Маск заявляв, що для нього ігри — це "єдина розвага, щоб заспокоїти свій розум".

Але ігрова майстерність Маска останніми місяцями зазнала критики, оскільки ігрова спільнота почалв пильніше стежити за його результатами.

Ще в листопаді Ілон Маск хвалився тим, що посів місце у двадцятці найкращих гравців Diablo 4 у світі, а за кілька тижнів по тому досягнув першого місця. Попри те, що таких результатів можна досягти за сотні, а то й тисячі ігрових годин, Ілон Маск примудряється поєднувати ігри з керівними посадами в Х, SpaceX, Tesla, Neuralink і так далі.

Новий сплеск критики геймерських здібностей Маска стався після прямої трансляції в січні, де Маск проходив фінальну стадію в Path of Exile 2. Найсуперечливіший момент був пов'язаний із персонажем Маска 97-го рівня, якого, до речі, мільярдер уже втратив.

"Два тижні в лізі, коли люди грають, вони буквально не сплять по 40-50 годин, граючи тільки в Path of Exile, і це найстаранніші хлопці у світі. При цьому гравець із найвищим рейтингом у лізі Hardcore був 93-го рівня. Ілон Маск бреше про те, що він хороший у відеоіграх", — говорить творець контенту Quin69TV у своєму відео.

"Ви можете подумати: "Це майже 97". Але щоразу, коли ви підвищуєте свій рівень, стає дедалі складніше набирати досвід. Набагато складніше. Тому гравцям, щоб досягти 97-го рівня, доводиться проводити в грі більшу частину кожного свого дня", — додає Quin69TV.

Також у стримі Маска є кілька моментів, які гравці вважають ознаками того, що мільярдер не дуже добре знайомий із механікою фіналу Path of Exile 2.