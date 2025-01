"Ілон Маск бреше": мільярдер посварився зі стримером через гру Path of Exile 2

Мільярдер Ілон Маск посварився у власній соцмережі Х зі стримером Twitch і творцем контенту Заком Гойтом (під ніком Asmongold). Скандал вибухнув після того, як Asmongold засумнівався в тому, що у Маска вистачило часу прокачати свого персонажа в грі Path of Exile 2 до такого високого рівня, пише IGN.

Маск уперше прокоментував ситуацію у відповідь на пост користувача YouTube Screamheart, який поділився двохвилинним уривком із відео, де мільярдера звинувачують у читерстві під час гри в Path of Exile 2.

I felt the need to add my unique perspective to the @elonmusk drama around #PathofExile2.



Full video on YouTube: https://t.co/VTu8KIe558 pic.twitter.com/ROQEDX34bp