Коли вийде нова гра Halo: інсайдери назвали передбачувані терміни

Один з інсайдерів ігрової галузі вважає, що фанатам Halo чекати залишилося недовго.

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Американська компанія Halo Studios, можливо, готується анонсувати початок роботи над новою грою Halo вже цього року, пише Insider Gaming.

Один з інсайдерів ігрової галузі Rebs Gaming нещодавно повідомив про швидкий анонс майбутньої гри Halo. На його сторінці в Х йшлося, що студія займається тестуванням майбутніх ігор франшизи "щотижня".

"Оскільки вони зайшли так далеко в розробці, то я очікую принаймні одного нового анонсу гри Halo цього року", — написав інсайдер.

Подробиці нової гри Halo, яка ще ніде не анонсувалася, з'явилися в ролику на YouTube, де Rebs Gaming обговорив нову лабораторію ігрового тестування компанії Halo Studios.

Нова ініціатива розробника стала відома з повідомлення в LinkedIn. У ньому йшлося про "централізований тестовий простір", де співробітники з різних відділів компанії зможуть разом тестувати ігри, ділитися своїми ідеями.

Також Rebs Gaming звернув увагу на ще один натяк на розроблювану гру. За словами менеджера з підтримки, безпеки та тестування Сьюзан Банч, команди вже провели "сесію тестування для художників і дизайнерів, щоб протестувати карти".

Виходячи з такого повідомлення, інсайдер вважає, що анонс гри буде вже дуже скоро, оскільки карти майбутньої гри вже перебувають у виробництві.

Крім цього, торік стався масштабний витік Halo, який оприлюднив деякий невипущений контент та інші подробиці. Також відомо, що кіберспортивна організація OpTic Gaming уже зібрала свій "суперотряд" Halo на 2025 рік.

Нагадаємо, збірка Halo: The Master Chief Collection цього року може нарешті вийти на PlayStation. Відомо, що в питанні багатоплатформеності гра Halo розглядалася Microsoft як останній рубіж.