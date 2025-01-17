Когда выйдет новая игра Halo: инсайдеры назвали предполагаемые сроки

Один из инсайдеров игровой отрасли считает, что фанатам Halo ждать осталось недолго.

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Американская компания Halo Studios возможно, готовится анонсировать начало работы над новой игрой Halo уже в этом году, пишет Insider Gaming.

Один из инсайдеров игровой отрасли Rebs Gaming недавно сообщил о скором анонсе предстоящей игры Halo. На его странице в Х говорилось, что студия занимается тестирования будущих игр франшизы "еженедельно".

"Поскольку они зашли так далеко в разработке, то я ожидаю по крайней мере одного нового анонса игры Halo в этом году", — написал инсайдер.

Подробности новой игры Halo, которая еще нигде не анонсировалась, появились в ролике на YouTube, где Rebs Gaming обсудил новую лабораторию игрового тестирования компании Halo Studios.

Новая инициатива разработчика стала известна из сообщения в LinkedIn. В нем говорилось о "централизованном тестовом пространстве", где сотрудники из разных отделов компании смогут вместе тестировать игры, делиться своими идеями.

Также Rebs Gaming обратил внимание на еще один намек на разрабатываемую игру. По словам менеджера по поддержке, безопасности и тестированию Сьюзан Банч, команды уже провели "сессию тестирования для художников и дизайнеров, чтобы протестировать карты".

Исходя из такого сообщения, инсайдер считает, что анонс игры будет уже очень скоро, так как карты предстоящей игры уже находятся в производстве.

Кроме этого, в прошлом году произошла масштабная утечка Halo, которая обнародовала некоторый невыпущенный контент и другие подробности. Также известно, что киберспортивная организация OpTic Gaming уже собрала свой "суперотряд" Halo на 2025 год.

Напомним, сборка Halo: The Master Chief Collection в этом году может наконец-то выйти на PlayStation. Известно, что в вопросе многоплатформенности игра Halo рассматривалась Microsoft как последний рубеж.