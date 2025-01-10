Трамп в ожидании Третьей мировой: что кроется за словами президента США о Гренландии и Канаде

Related video

Не обижайте Трампа преждевременно

До инаугурации Трампа еще две недели, а его уже вовсю полощут в медиа и соцсетях. Самое толерантное звание — идиот. Появляются заявления и о его единомышленнике Маске, мол, тот активно сходит с ума и представляет угрозу безопасности страны. Я бы предостерег от поспешного навешивания ярлыков. А если уж их развешивать, то желательно — стоя перед зеркалом. Если Маск, по вашему мнению, сумасшедший, то прежде чем раскрыть рот, придумайте ПэйПал, создайте самую успешную автомобильную корпорацию и запустите самую большую ракету.

Трамп, между нами, самый эффективный американский президент, реализовавший большинство предвыборных обещаний. Почему все засомневались в его способностях на этот раз? Ему ведь только ухо прострелили, мозг вроде не задет…

Его желание "преумножить земли" восприняли как дикую дикость. Ужас какой, Гренландию захотел! А землица, между прочим, стратегически интересная в свете оживления внимания к Северному морскому пути по причине всемирного потепления. Населения в Гренландии — чуть, к тому же страна под протекторатом Дании. Предположим, в ходе плебисцита она сменит протекторат на более мощный — что тут ужасного? Весь вопрос — в условиях, которые сможет предложить Трамп, а он умеет торговаться.

Панамский канал сегодня фактически захвачен китайцами — врагом США №1. Кто сказал, что Трамп не предложит панамцам роскошные условия в случае вхождения в состав США? За канал можно заплатить достойную цену, ведь в случае Большой войны благодаря ему мобильность переброски флота США с Атлантики в Тихий океан и обратно сокращается на более 8000 км.

Канаду завлекают в США большой выгодой

Сложнее, конечно, с Канадой — у той собственная гордость, да и экономический потенциал не сравним с двумя упомянутыми претендентами на вхождение. Вот только у Канады со США долгая история противостояния и взаимных претензий, в том числе дележа сопредельных земель. И некоторые из них уже являются американскими штатами (для неосведомленных — вэлкам ту Википедия).

И все же, признаем, эти трамповские хотелки выглядят как-то претенциозно, немотивированно, по-имперски. Но почему мне кажется, что этот план преумножения земель и штатов может быть реализован без военной агрессии и даже без санкционного и прочего давления? Вдруг у Трампа есть один убедительный аргумент, о котором мы не догадываемся? Я нашел такой: после него все упомянутые страны не только прекратят сопротивление, а инициативно запросятся под крыло США.

Большая война. Третья мировая. Если Трамп убедит, что она неизбежна, то картина передела территорий заиграет иными красками. Многочисленные эксперты давно твердят, что она уже началась, просто в иной – гибридной – форме: все эти порванные подводные кабели, кибератаки, теракты, пожары… Нет, товарищи, когда она начнется по-настоящему, все это увидят без помощи экспертов. И тогда ужасы украинской войны покажутся мелким эпизодом Третьей мировой, сродни захвату Польши в 1939-м. И будет она не такой, как тогда, а намного кровавее. Традиционные виды оружия стали смертоноснее и точнее, к ним добавились дроны, ракеты, лазеры и ядерная перспектива.

Если Третья мировая неизбежна и у разведки США есть тому железные доказательства, то к США захотят присоединиться все страны за исключением тех, кто захочет присоединиться к Китаю. Но не всем предложат такие льготные условия, как слияние в семье народов под американским прапором.

Мы, по большому счету, не видим всей картины происходящего, а посему делать выводы о форме слона, ухватившись в темной комнате за его хобот, недальновидно. И обзывать Трампа с Маском идиотами преждевременно. Будем смотреть — недолго осталось.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно