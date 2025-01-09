Гренландская схема: зачем Трамп дурит Америку и от каких проблем пытается отвлечь

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Чем больше я слушаю трескотню Трампа о Гренландии и Панаме — тем больше вспоминаю иконический для любого человека публичной профессии фильм Wag the Dog.

И войну против Албании из него. То есть, выдуманную кинопродюсером и политтехнологом войну, чтобы прикрыть падение рейтинга популярности. Прям сильно настоятельно советую глянуть, кто еще до сих пор нет.

Для непосвященных объясняю.

"Вилять собакой" (англ. "to wag the dog") — идиома: намеренно отвлекать внимание от более важного вопроса к менее значимому. Таким образом, менее значимое событие попадает в центр внимания, заглушая изначально более значимое событие.

При чем здесь Трамп? Да при том, что остается 2 недели до вступления в должность. И неумолимо наступит время, когда все то множество абсолютно взаимоисключающих обещаний, данных им абсолютно противоположным протестным аудиториям, придется делать. Или объяснять, почему не делаешь.

А что-то объяснять — это сразу проигрышная для популиста позиция.

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Поэтому надо что? Правильно — какие-то новые обещания и крики, еще более экзальтированные, чем предыдущие. Чтобы люди настолько офигели, чтобы забыли о предыдущих.

Ты в реальности не можешь ни выкинуть иммигрантов, ни выполнить свои заранее глупые обещания о пошлинах на все товары в США, ни закончить войны в Украине за день?

Не проблема — давай кричать о возможности другой войны. Не суть, будет ли она. Даже 99%, что нет. Но какая разница?

Зато прямо сейчас все говорят не о том, что ты начинаешь с невыполнения своих главных обещаний для лохов. А с... войны против Дании!!! Или аннексии Канады!!!!

Обалдеть можно. Ну, так это ошарашивание и нужно.

Кстати, вот кому-кому, а нам, украинцам, эта тактика до рвоты знакома с 2019 года. Ведь именно она является единственной и неповторимой тактикой имени Зеленского.

В любой непонятной ситуации перебивай хайп еще большим. А там разберемся. Публика все равно все забудет за 3 дня. Как там, кстати, план победы Зе? А, вы уже забыли, что это такое?

Больше кипиша — суше труселя.

Так что, ничто не ново под луной. Опять старая добрая "война с Албанией".

Х...ня в том, что наша война — реальная. И ни один кинопродюсер или актер ее не закончит.

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