Гренландська схема: навіщо Трамп дурить Америку і від яких проблем намагається відвернути

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Чим більше я слухаю тріскотню Трампа про Гренландію та Панаму — тим більше згадую іконічний для будь-якої людини публічної професії фільм Wag the Dog.

І війну проти Албанії з нього. Тобто, видуману кінопродюсером та політтехнологом війну, щоб прикрити падіння рейтингу популярності. Прям сильно настійливо раджу глянути, хто ще досі ні.

Для непосвячених пояснюю.

"Виляти собакою" (англ. "To wag the dog") — ідіома: навмисно відволікати увагу від важливішого питання до менш значущого. Таким чином, менш значуща подія потрапляє до центру уваги, заглушаючи спочатку більш значущу подію.

До чого тут Трамп? Та до того, що лишається 2 тижні до вступу на посаду. І невблаганно настане час, коли всю ту громаду абсолютно взаємосуперечних обіцянок, наданих ним абсолютно протилежним протестним аудиторіям, доведеться робити. Або пояснювати, чому не робиш.

А щось пояснювати — це одразу програшна для популіста позиція.

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Тому треба що? Правильно — якісь нові обіцянки та крики, ще більш екзальтовані за попередні. Щоб люди настільки офігіли, щоб забули про попередні.

Ти в реальності не можеш ні викинути іммігрантів, ні виконати свої наперед дурні обіцянки про мита на всі товари до США, ні закінчити війни в Україні за день?

Не проблема — давай кричати про можливість іншої війни. Не суть, чи вона буде. Навіть 99 %, що ні. Але яка різниця?

Зате прямо зараз всі говорять не про те, що ти починаєш з невиконання своїх головних обіцянок-цяцянок для лохів. А з… війни проти Данії!!! Чи анексії Канади!!!!

Очманіти можна. Ну, так це очманіння й потрібне.

До речі, от кому-кому, а нам, українцям, ця тактика до блювоти знайома з 2019 року. Адже саме вона є єдиною і неповторною тактикою імені Зеленського.

В будь-якій незрозумілий ситуації перебивай хайп ще більшим. А там розберемося. Публіка все одно все забуде за 3 дні. Як там, до речі, план перемоги зе? А, ви вже забули, що це таке?

Більше кіпішу — сухіші труселя.

Тож, ніщо не нове під місяцем. Знову стара добра "війна з Албанією".

Х…ня в тому, що наша війна — реальна. І жоден кінопродюсер чи актор її не закінчить.

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