Грузинський Майдан отримав лідера. Що змінюється з появою Зурабішвілі на чолі протесту

З появи на чолі грузинських протестів нинішнього президента/ки Саломе Зурабішвілі мій скепсис щодо них трохи розвіюється. І навіть трохи заблимав вогник надії.

Адже по-перше — ця пані явно має непогані такі тестикули та харизму. На відміну від всіх інших ситуативних лідерів опозиції.

І по-друге й головне — протест отримав очільника. До того ж, очільника з офіційним статусом.

Це — вкрай важлива умова для того, щоб протест сам собою не затух. Адже як не крути, але офіційні політики надають подібним двіжам легітимності, виступають в якості законної сторони перемовин, не дають владі оголосити всіх скопом бунтівниками і поводитись відповідно.

Це, до речі, до питання, чи потрібна була на Майдані опозиційна трійка. Так, була.

Протести у Тбілісі

Так ось. Зурабішвілі на чолі протестів надала їм вагомості та омофору законності. Одна справа — солідаризуватися з анонімним натовпом. Інша — з цілком конкретною людиною з чинним статусом президента. Ця теза вже підтверджується чималою кількістю чиновників, які офіційно підтримали протест після очолення його Зурабішвілі.

Так і тим, що "Грузинський легіон", який нині воює в Україні, оголосив, що готовий в повному складі приїхати додому захищати протестувальників.

От це, до речі — суперважливо. Адже без силової компоненти спецназ буде раз за разом викидати протестувальників з центру міста.

Що ж, реальною точкою біфуркації стане 13 грудня. Коли ручний парламент має обрати нового президента.

Саме тоді й вирішиться, чи зможуть нормальні грузини вберегти свою країну від остаточного падіння у прірву.

Побажаємо їм у цьому успіху.

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