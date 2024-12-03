Грузинский Майдан получил лидера. Что меняется с появлением Зурабишвили во главе протеста

С появлением во главе грузинских протестов нынешнего президента/ки Саломе Зурабишвили мой скепсис относительно них немного развеивается. И даже немного замелькал огонек надежды.

Ведь во-первых — эта дама явно имеет неплохие такие тестикулы и харизму. В отличие от всех других ситуативных лидеров оппозиции.

И во-вторых и главное — протест получил руководителя. К тому же, руководителя с официальным статусом.

Это — крайне важное условие для того, чтобы протест сам собой не затух. Ведь как ни крути, но официальные политики придают подобным движам легитимности, выступают в качестве законной стороны переговоров, не дают власти объявить всех скопом бунтовщиками и вести себя соответственно.

Это, кстати, к вопросу, нужна ли была на Майдане оппозиционная тройка. Да, была.

Протесты в Тбилиси

Так вот. Зурабишвили во главе протестов придала им весомость и омофор законности. Одно дело — солидаризироваться с анонимной толпой. Другое — с вполне конкретным человеком с действующим статусом президента. Этот тезис уже подтверждается немалым количеством чиновников, официально поддержавших протест после возглавления его Зурабишвили.

Так и тем, что "Грузинский легион", который сейчас воюет в Украине, объявил, что готов в полном составе приехать домой защищать протестующих.

Вот это, кстати — суперважно. Ведь без силовой компоненты спецназ будет раз за разом выбрасывать протестующих из центра города.

Что ж, реальной точкой бифуркации станет 13 декабря. Когда ручной парламент должен избрать нового президента.

Именно тогда и решится, смогут ли нормальные грузины уберечь свою страну от окончательного падения в пропасть.

Пожелаем им в этом успеха.

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