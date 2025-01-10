Трамп в очікуванні Третьої світової: що криється за словами президента США про Гренландію та Канаду

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Не ображайте Трампа передчасно

До інавгурації Трампа ще два тижні, а його вже щосили полощуть у медіа та соцмережах. Найтолерантніше звання — ідіот. З'являються заяви і про його однодумця Маска, мовляв, той активно божеволіє і становить загрозу безпеці країни. Я б застеріг від поспішного навішування ярликів. А якщо вже їх розвішувати, то бажано — стоячи перед дзеркалом. Якщо Маск, на вашу думку, божевільний, то перш ніж розкрити рота, придумайте ПейПал, створіть найуспішнішу автомобільну корпорацію та запустіть найбільшу ракету.

Трамп, між нами, найефективніший американський президент, який реалізував більшість передвиборчих обіцянок. Чому всі засумнівалися в його здібностях цього разу? Адже йому тільки вухо прострелили, мозок начебто не зачеплений...

Його бажання "примножити землі" сприйняли як дику дикість. Жах який, Гренландію захотів! А земелька, між іншим, стратегічно цікава у світлі пожвавлення уваги до Північного морського шляху через всесвітнє потепління. Населення в Гренландії — трохи, до того ж країна під протекторатом Данії. Припустимо, під час плебісциту вона змінить протекторат на потужніший — що тут жахливого? Все питання — в умовах, які зможе запропонувати Трамп, а він вміє торгуватися.

Панамський канал сьогодні фактично захоплений китайцями — ворогом США №1. Хто сказав, що Трамп не запропонує панамцям розкішні умови в разі входження до складу США? За канал можна заплатити гідну ціну, адже в разі Великої війни завдяки йому мобільність перекидання флоту США з Атлантики в Тихий океан і назад скорочується на понад 8000 км.

Канаду заманюють у США великою вигодою

Складніше, звичайно, з Канадою — у тієї власна гордість, та й економічний потенціал не можна порівняти з двома згаданими претендентами на входження. Ось тільки у Канади зі США довга історія протистояння і взаємних претензій, зокрема поділу суміжних земель. І деякі з них уже є американськими штатами (для необізнаних — велкам ту Вікіпедія).

І все ж, визнаємо, ці трампівські забаганки виглядають якось претензійно, невмотивовано, по-імперськи. Але чому мені здається, що цей план примноження земель і штатів може бути реалізовано без військової агресії і навіть без санкційного та іншого тиску? Раптом у Трампа є один переконливий аргумент, про який ми не здогадуємося? Я знайшов такий: після нього всі згадані країни не тільки припинять опір, а ініціативно запросяться під крило США.

Велика війна. Третя світова. Якщо Трамп переконає, що вона неминуча, то картина переділу територій заграє іншими фарбами. Численні експерти давно твердять, що вона вже почалася, просто в іншій — гібридній — формі: всі ці порвані підводні кабелі, кібератаки, теракти, пожежі... Ні, товариші, коли вона почнеться по-справжньому, все це побачать без допомоги експертів. І тоді жахи української війни здадуться дрібним епізодом Третьої світової, на кшталт захоплення Польщі в 1939-му. І буде вона не такою, як тоді, а набагато кривавішою. Традиційні види зброї стали смертоноснішими й точнішими, до них додалися дрони, ракети, лазери і ядерна перспектива.

Якщо Третя світова неминуча і у розвідки США є тому залізні докази, то до США захочуть приєднатися всі країни за винятком тих, хто захоче приєднатися до Китаю. Але не всім запропонують такі пільгові умови, як злиття в сім'ї народів під американським прапором.

Ми, за великим рахунком, не бачимо всієї картини того, що відбувається, а тому робити висновки про форму слона, вхопившись у темній кімнаті за його хобот, недалекоглядно. І обзивати Трампа з Маском ідіотами передчасно. Будемо дивитися — недовго залишилося.

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