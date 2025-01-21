Право народження у США для отримання громадянства більше не дійсне: Трамп підписав указ

Дональд Трамп скасовує автоматичне надання громадянства всім дітям, які народилися на території держави. Щоб дитина отримала документи, хоча б один із батьків має бути американцем.

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Президент Дональд Трамп підписав указ, у якому скасував надання громадянства за правом народження у США. Як зазначає Politico, юридична колізія полягає в тому, що Конституція гарантує американське громадянство практично всім, хто народився на території Штатів.

Понад століття тому, 1898 року, відповідно до 14-ї поправки, Верховний суд постановив, що діти, народжені в США від іноземних батьків, є громадянами США. Єдиний юридично визнаний виняток застосовується, коли обоє батьків є дипломатами з імунітетом від законів США.

Указ Трампа "Захист сенсу і цінності американського громадянства" від 20 січня наказує федеральним агентствам відмовляти в автоматичному визнанні громадянства США дітям, народженим у США від матерів, які перебувають у країні нелегально або законно за візами, якщо батько дітей не є громадянином США або законним постійним жителем. Тобто, народженим на території США дітям уже буде відмовлено в громадянстві, якщо хоча б один із батьків не є громадянином США або власником грін-карти.

Юристи, які виступають за посилення імміграції, стверджують, що рішення суду XIX століття було витлумачено надто широко, а зараз уряд має встановити суворіші стандарти для громадянства. Припускають, що захисники прав іммігрантів подадуть позов проти указу Трампа.

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм США з надання допомоги іноземним державам.

Також, як стало відомо, США виходять із ВООЗ і кліматичної угоди. Нова адміністрація перегляне обмеження на викиди вуглекислого газу і скасує податкові пільги на електромобілі.