Право рождения в США для получения гражданства больше не действительно: Трамп подписал указ

Дональд Трамп отменяет автоматическое предоставление гражданства всем детям, которые родились на территории государства. Чтобы ребенок получил документы, хотя бы один из родителей должен быть американцем.

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Президент Дональд Трамп подписал указ, в котором упразднил предоставление гражданства по праву рождения в США. Как отмечает Politico, юридическая коллизия состоит в том, что Конституция гарантирует американское гражданство практически всем, кто родился на территории Штатов.

Более века назад, в 1898 году, в соответствии с 14-й поправкой, Верховный суд постановил, что дети, рожденные в США от иностранных родителей, являются гражданами США. Единственное юридически признанное исключение применяется, когда оба родителя являются дипломатами с иммунитетом от законов США.

Указ Трампа "Защита смысла и ценности американского гражданства" от 20 января предписывает федеральным агентствам отказывать в автоматическом признании гражданства США детям, родившимся в США от матерей, находящихся в стране нелегально или законно по визам, если отец детей не является гражданином США или законным постоянным жителем. То есть, родившимся на территории США детям, уже будет отказано в гражданстве, если хотя бы один из родителей не является гражданином США или владельцем грин-карты.

Юристы, выступающие за ужесточение иммиграции, утверждают, что решение суда XIX века было истолковано слишком широко, а сейчас правительство должно установить более строгие стандарты для гражданства. Предполагают, что защитники прав иммигрантов подадут иск против указа Трампа.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ США по предоставлению помощи иностранным государствам.

Также, как стало известно, США выходят из ВОЗ и климатического соглашения. Новая администрация пересмотрит ограничения на выбросы углекислого газа и отменит налоговые льготы на электромобили.