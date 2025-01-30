Трамп распорядился подготовить базу Гуантанамо на Кубе для размещения мигрантов

Мигрантов смогут туда транспортировать в случае, если их задержит в море береговая охрана США, и к ним будут применены "самые высокие" стандарты задержания, говорят в команде Трампа.

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Президент США Дональд Трамп приказал подготовить военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе для размещения мигрантов. Об этом пишет издание ВВС.

По его словам, объект на базе ВМС США на Кубе будет отделен от военной тюрьмы строгого режима и там будут находиться "худшие преступники-нелегалы, которые угрожают американскому народу". Трамп сказал, что новый исполнительный указ о Гуантанамо даст указание министерствам обороны и внутренней безопасности "начать подготовку" заведения на 30 000 мест.

"Некоторые из них (мигрантов — ред.) настолько плохие, что мы даже не доверяем странам удерживать их, потому что мы не хотим, чтобы они возвращались. Поэтому мы отправим их в Гуантанамо, оттуда трудно выбраться", — сказал американский президент.

По словам Трампа, это заведение вдвое увеличит возможности США для содержания мигрантов без документов.

Несмотря на то, что бухта Гуантанамо уже давно используется для размещения иммигрантов, эта практика подвергается критике со стороны некоторых правозащитных групп.

Позже американский миграционный чиновник Том Гоман, который сейчас работает в команде Трампа, заявил, что существующее заведение будет расширено, и им будет руководить иммиграционная и таможенная служба. Он сказал, что мигрантов смогут туда транспортировать в случае, если их задержит в море береговая охрана США, и что к ним будут применены "самые высокие" стандарты задержания.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сказала лишь, что деньги на проект будут выделены путем "примирения и ассигнований".

В военной тюрьме на Гуантанамо десятилетиями содержались заключенные, взятые под стражу США после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее американские президенты-демократы, в частности, Барак Обама, обещали закрыть его. Сейчас там удерживают 15 заключенных.

Правительство Кубы быстро осудило план Трампа, обвинив США в пытках и незаконном удержании людей на "оккупированной" территории.

"Как акт жестокости новое правительство США объявило, что заключит на военно-морской базе в Гуантанамо, расположенной на незаконно оккупированной кубинской территории, тысячи принудительно изгнанных мигрантов, которые будут расположены вблизи известных тюрем пыток и незаконных тюрем. задержания", — отметил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что это заявление демонстрирует "пренебрежение к жизни людей и международному праву".

Напомним, что ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями президенту Колумбии, который не хотел забирать своих мигрантов. Тот сразу передумал и заявил, что готов забрать своих людей.

Также сообщалось, что Трамп закрыл границу с Мексикой для нелегальных мигрантов. Также он приказал Министерству внутренней безопасности принять все необходимые меры для немедленной репатриации и выдворения нелегальных иностранцев через южную границу Соединенных Штатов.