Трамп розпорядився підготувати базу Гуантанамо на Кубі для розміщення мігрантів

Мігрантів зможуть туди транспортувати у випадку, якщо їх затримає в морі берегова охорона США, і до них будуть застосовані "найвищі" стандарти затримання, кажуть в команді Трампа.

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Президент США Дональд Трамп наказав підготувати військово-морську базу Гуантанамо на Кубі для розміщення мігрантів. Про це пише видання ВВС.

За його словами, об’єкт на базі ВМС США на Кубі буде відокремлений від військової в’язниці суворого режиму і там будуть перебувати "найгірші злочинці-нелегали, які загрожують американському народу". Трамп сказав, що новий виконавчий указ про Гуантанамо дасть вказівку міністерствам оборони та внутрішньої безпеки "розпочати підготовку" закладу на 30 000 місць.

"Деякі з них (мігрантів — ред.) настільки погані, що ми навіть не довіряємо країнам утримувати їх, тому що ми не хочемо, щоб вони поверталися. Тож ми відправимо їх до Гуантанамо, звідти важко вибратися", — сказав американський президент.

За словами Трампа, цей заклад удвічі збільшить можливості США для утримання мігрантів без документів.

Попри те, що бухта Гуантанамо вже давно використовується для розміщення іммігрантів, ця практика піддається критиці з боку деяких правозахисних груп.

Пізніше американський міграційний чиновник Том Гоман, який зараз працює в команді Трампа, заявив, що існуючий заклад буде розширено, і ним керуватиме імміграційна та митна служба. Він сказав, що мігрантів зможуть туди транспортувати у випадку, якщо їх затримає в морі берегова охорона США, і що до них будуть застосовані "найвищі" стандарти затримання.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем сказала лише, що гроші на проєкт будуть виділені шляхом "примирення та асигнувань".

У військовій в'язниці на Гуантанамо десятиліттями утримувалися ув'язнені, взяті під варту США після терактів 11 вересня 2001 року. Раніше американські президенти-демократи, зокрема, Барак Обама, обіцяли закрити його. Зараз там утримують 15 ув'язнених.

Уряд Куби швидко засудив план Трампа, звинувативши США в тортурах і незаконному утриманні людей на "окупованій" території.

"Як акт жорстокості новий уряд США оголосив, що ув’язнить на військово-морській базі в Гуантанамо, розташованій на незаконно окупованій кубинській території, тисячі примусово вигнаних мігрантів, які будуть розташовані поблизу відомих в’язниць тортур і незаконних в’язниць. затримання", — зауважив президент Куби Мігель Діас-Канель.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що ця заява демонструє "зневагу до життя людей і міжнародного права".

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп пригрозив санкціями президенту Колумбії, який не хотів забирати своїх мігрантів. Той одразу передумав і заявив, що готовий забрати своїх людей.

Також повідомляося, що Трамп закрив кордон з Мексикою для нелегальних мігрантів. Також він наказав Міністерству внутрішньої безпеки вжити всіх необхідних заходів для негайної репатріації та видворення нелегальних іноземців через південний кордон Сполучених Штатів.