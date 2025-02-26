Українські десантники вибили окупантів з Котлиного під Покровськом (відео)

Захоплення села могло дати окупантам можливість виходу на трасу "Покровськ-Дніпро". Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиному та вибили окупантів за його межі

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На Покровському напрямку Збройні сили України змогли вибити росіян із села Котлине на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ.

"Січеславські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине. У ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зайняття цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили.

"Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиному та вибили окупантів за його межі", — повідомили у бригаді.

Нагадаємо, що 26 лютого повідомлялося, що російська армія за добу окупувала селище на Донеччині, а також просунулася у районі двох населених пунктів, що розташовані у Донецькій та Харківській областях.

Також повідомлялося про успіхи ЗСУ на Куп'янському напрямку. Там бригада "Помста" зірвала штурми ЗС РФ та змогла вразити кілька важливих військових цілей росіян.