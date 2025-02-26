ЗС РФ окупували Новоочеретувате і мали просування у двох населених пунктах, — DeepState (мапа)

Російська армія за добу окупувала селище на Донеччині, а також просунулася у районі двох населених пунктів, що розташовані у Донецькій та Харківській областях.

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Збройні сили Росії мали успіхи у Донецькій області, де їм вдалося окупувати село Новоочеретувате, про просування у районі якого аналітики повідомляли лише днем раніше. На Донеччині росіяни просунулися біля селища Преображенка. Також російська армія наступала у Харківській області, де фіксується просування у Тополях. Про це стало відомо із нічного зведення аналітиків проєкту DeepState уночі 26 лютого.

"Ворог окупував Новоочеретувате, а також просунувся біля Преображенки та в Тополях", — йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни можна побачити на інтерактивній онлайн-мапі бойових дій проєкту.

Скріншот мапи

Раніше у DeepState розповідали про напружену ситуацію у селищі Новоочеретувате та поблизу. Аналітики зазначали, що ворожа армія впродовж останніх днів дуже активна у цьому напрямку і веде штурмові дії із Нового Комара у сторону Новоочеретуватому та Дніпроенергії. Також 20 лютого аналітики поширювали інформацію про російські прапори, які фіксували на території селища.

"Противник застосовує танки, але практично всі були знищені Силами оборони. Тим не менш, ситуація продовжує погіршуватися", — повідомляли у DeepState.

Станом на 25 лютого аналітики фіксували просування ворожої армії у напрямку Новоочеретуватого, а вже уночі стало відомо про те, що населений пункт потрапив під російську окупацію.

Нагадаємо, що перед цим стало відомо про те, що ворог окупував Запоріжжя у Донецькій області. Про це повідомляли аналітики проєкту 25 лютого.

Водночас раніше стало відомо, що ситуація на Покровському напрямку стала відносно спокійнішою. У DeepState повідомляли, що активність російської армії на цьому напрямку знизилася. Аналітики пов'язують це із проблемами у логістиці та ресурсах, які виникають у ЗС РФ тут.

Українській армії на Покровському напрямку вдалося також відкинути противника від Успенівки, де росіяни також ведуть штурмові дії. Про це Фокус повідомляв 25 лютого.

Також раніше стало відомо про успіхи ЗСУ на Куп'янському напрямку. Там бригада "Помста" зірвала штурми ЗС РФ та змогла вразити кілька важливих військових цілей росіян. Повідомляли також про втрати як у техніці, так і у живій силі російської армії. Про це детальніше Фокус писав 14 лютого.