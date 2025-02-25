Росіяни штурмують мотоблокам: ЗСУ відкинули ворога від Успенівки (карти)

За інформацією аналітиків проєкту DeepState, активність росіян в районі Покровська знизилась. Вони мають проблеми з логістикою та ресурсами.

Related video

На Покровському напрямку за останню добу Сили оборони мають успіхи. Вони відкинули росіян з Успенівки. Разом з тим Збройні сили Російської Федерації окупували село Запоріжжя в Донецькій області та просунулись поблизу декількох населених пунктів. Про це повідомляють аналітики DeepState. Відповідні зміни нанесені на інтерактивну онлайн-мапу.

Так, Сили Оборони України відкинули противника з Успенівки Покровського району Донецької області.

Фото: DeepStateMAP

Аналітики додали, що ворог окупував село Запоріжжя Донецької області.

Фото: DeepStateMAP

Окрім цього, росіяни просунулись поблизу села Скудне Донецької області.

Фото: DeepStateMAP

Також ЗС РФ мали певний успіх поблизу села Новоочеретувате Донецької області.

Фото: DeepStateMAP

Аналітики додали, що в цілому, за останні півтора тижня активність просувань противника та чисельність штурмів в районі Покровська знизилася.

"Можна сказати, що ворог має в районі Покровська проблеми з логістикою та ресурсами, як людським так і в техніці. Логістичні проблеми передбачають труднощі з проведеннями ротацій особового складу, евакуацією важкопоранених (вони практично їх не забирають), підвіз БК, медицини, харчів тощо", — зазначили в DeepState.

Там розповіли, що штурмові дії росіяни можуть проводити за допомогою легкових автомобілів, мотоблоків, а логістику — на віслюках і конях. Це вже становиться систематичним явищем.

"Також очікується процес перегрупування сил противника після суттєвих просувань та вивільнення ресурсів з інших напрямків, що може підняти активність в районі Покровська. Наразі, наприклад, більше ресурсів противник задіює в районі Курахового, збільшує свою активність в районі Великої Новосілки", — йдеться в повідомленні.

На стан росіян, за інформацією аналітиків, значний вплив мають дрони. Вони здійснюють ураження по логістиці, по зосередженню ворога, зупиняють штурмові дії тощо.

Нагадаємо, раніше аналітики повідомляли про окупацію села Срібне Донецької області. Тоді ж ЗС РФ просунулись поблизу населених пунктів Дачне, Новосілки й Улакли Донецької області та біля села Фиголівска Харківської області. Генштаб ніяк тоді не коментував повідомлення.

Додамо, що перед цим ЗС РФ штурмували Костянтинопіль і Улакли на Донеччині. Основна частина російської техніки була знищена.