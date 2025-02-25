Россияне штурмуют мотоблокам: ВСУ отбросили врага от Успеновки (карты)

По информации аналитиков проекта DeepState, активность россиян в районе Покровска снизилась. Они имеют проблемы с логистикой и ресурсами.

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На Покровском направлении за последние сутки Силы обороны имеют успехи. Они отбросили россиян из Успеновки. Вместе с тем Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали село Запорожье в Донецкой области и продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов. Об этом сообщают аналитики DeepState. Соответствующие изменения нанесены на интерактивную онлайн-карту.

Так, Силы Обороны Украины отбросили противника из Успеновки Покровского района Донецкой области.

Фото: DeepStateMAP

Аналитики добавили, что враг оккупировал село Запорожье Донецкой области.

Фото: DeepStateMAP

Кроме этого, россияне продвинулись вблизи села Скудное Донецкой области.

Фото: DeepStateMAP

Также ВС РФ имели определенный успех вблизи села Новоочеретоватое Донецкой области.

Фото: DeepStateMAP

Аналитики добавили, что в целом, за последние полторы недели активность продвижений противника и численность штурмов в районе Покровска снизилась.

"Можно сказать, что враг имеет в районе Покровска проблемы с логистикой и ресурсами, как человеческим так и в технике. Логистические проблемы предусматривают трудности с проведением ротаций личного состава, эвакуацией тяжелораненых (они практически их не забирают), подвоз БК, медицины, продовольствия и т.д.", — отметили в DeepState.

Там рассказали, что штурмовые действия россияне могут проводить с помощью легковых автомобилей, мотоблоков, а логистику — на ослах и лошадях. Это уже становится систематическим явлением.

"Также ожидается процесс перегруппировки сил противника после существенных продвижений и высвобождения ресурсов с других направлений, что может поднять активность в районе Покровска. Сейчас, например, больше ресурсов противник задействует в районе Курахово, увеличивает свою активность в районе Большой Новоселки", — говорится в сообщении.

На состояние россиян, по информации аналитиков, значительное влияние имеют дроны. Они осуществляют поражение по логистике, по сосредоточению врага, останавливают штурмовые действия и тому подобное.

Напомним, ранее аналитики сообщали об оккупации села Серебряное Донецкой области. Тогда же ВС РФ продвинулись вблизи населенных пунктов Дачное, Новоселки и Улаклы Донецкой области и возле села Фиголивска Харьковской области. Генштаб никак тогда не комментировал сообщения.

Добавим, что перед этим ВС РФ штурмовали Константинополь и Улаклы в Донецкой области. Основная часть российской техники была уничтожена.