Россияне штурмуют мотоблокам: ВСУ отбросили врага от Успеновки (карты)
По информации аналитиков проекта DeepState, активность россиян в районе Покровска снизилась. Они имеют проблемы с логистикой и ресурсами.
На Покровском направлении за последние сутки Силы обороны имеют успехи. Они отбросили россиян из Успеновки. Вместе с тем Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали село Запорожье в Донецкой области и продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов. Об этом сообщают аналитики DeepState. Соответствующие изменения нанесены на интерактивную онлайн-карту.
Так, Силы Обороны Украины отбросили противника из Успеновки Покровского района Донецкой области.
Аналитики добавили, что враг оккупировал село Запорожье Донецкой области.
Кроме этого, россияне продвинулись вблизи села Скудное Донецкой области.
Также ВС РФ имели определенный успех вблизи села Новоочеретоватое Донецкой области.
Аналитики добавили, что в целом, за последние полторы недели активность продвижений противника и численность штурмов в районе Покровска снизилась.
"Можно сказать, что враг имеет в районе Покровска проблемы с логистикой и ресурсами, как человеческим так и в технике. Логистические проблемы предусматривают трудности с проведением ротаций личного состава, эвакуацией тяжелораненых (они практически их не забирают), подвоз БК, медицины, продовольствия и т.д.", — отметили в DeepState.
Там рассказали, что штурмовые действия россияне могут проводить с помощью легковых автомобилей, мотоблоков, а логистику — на ослах и лошадях. Это уже становится систематическим явлением.
"Также ожидается процесс перегруппировки сил противника после существенных продвижений и высвобождения ресурсов с других направлений, что может поднять активность в районе Покровска. Сейчас, например, больше ресурсов противник задействует в районе Курахово, увеличивает свою активность в районе Большой Новоселки", — говорится в сообщении.
На состояние россиян, по информации аналитиков, значительное влияние имеют дроны. Они осуществляют поражение по логистике, по сосредоточению врага, останавливают штурмовые действия и тому подобное.
Напомним, ранее аналитики сообщали об оккупации села Серебряное Донецкой области. Тогда же ВС РФ продвинулись вблизи населенных пунктов Дачное, Новоселки и Улаклы Донецкой области и возле села Фиголивска Харьковской области. Генштаб никак тогда не комментировал сообщения.
Добавим, что перед этим ВС РФ штурмовали Константинополь и Улаклы в Донецкой области. Основная часть российской техники была уничтожена.