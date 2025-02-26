ВС РФ оккупировали Новоочеретоватое и имели продвижение в двух населенных пунктах, — DeepState (карта)

Российская армия за сутки оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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Вооруженные силы России имели успехи в Донецкой области, где им удалось оккупировать село Новоочеретоватое, о продвижении в районе которого аналитики сообщали лишь днем ранее. В Донецкой области россияне продвинулись возле поселка Преображенка. Также российская армия наступала в Харьковской области, где фиксируется продвижение в Тополях. Об этом стало известно из ночной сводки аналитиков проекта DeepState ночью 26 февраля.

"Враг оккупировал Новоочеретоватое, а также продвинулся возле Преображенки и в Тополях", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения можно увидеть на интерактивной онлайн-карте боевых действий проекта.

Скриншот карты

Ранее в DeepState рассказывали о напряженной ситуации в поселке Новоочеретоватое и поблизости. Аналитики отмечали, что вражеская армия в течение последних дней очень активна в этом направлении и ведет штурмовые действия с Нового Комара в сторону Новоочеретоватого и Днепроэнергии. Также 20 февраля аналитики распространяли информацию о российских флагах, которые фиксировали на территории поселка.

"Противник применяет танки, но практически все были уничтожены Силами обороны. Тем не менее, ситуация продолжает ухудшаться", — сообщали в DeepState.

По состоянию на 25 февраля аналитики фиксировали продвижение вражеской армии в направлении Новоочеретоватого, а уже ночью стало известно о том, что населенный пункт попал под российскую оккупацию.

Напомним, что перед этим стало известно о том, что враг оккупировал Запорожье в Донецкой области. Об этом сообщали аналитики проекта 25 февраля.

В то же время ранее стало известно, что ситуация на Покровском направлении стала относительно спокойнее. В DeepState сообщали, что активность российской армии на этом направлении снизилась. Аналитики связывают это с проблемами в логистике и ресурсах, которые возникают у ВС РФ здесь.

Украинской армии на Покровском направлении удалось также отбросить противника от Успеновки, где россияне также ведут штурмовые действия. Об этом Фокус сообщал 25 февраля.

Также ранее стало известно об успехах ВСУ на Купянском направлении. Там бригада "Месть" сорвала штурмы ВС РФ и смогла поразить несколько важных военных целей россиян. Сообщали также о потерях как в технике, так и в живой силе российской армии. Об этом подробнее Фокус писал 14 февраля.