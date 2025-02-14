Купянское направление: бригада "Помста" сорвала штурмы ВС РФ и "поразила ряд важных целей" (видео)

По данным украинских пограничников, в течение нескольких дней украинские защитники из подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" поразили ряд важных целей оккупантов и предотвратили попытки вражеских штурмов.

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Украинские пограничники сорвали вражеские штурмы на Купянском направлении, нанеся российским захватчикам серьезные потери в технике и живой силе. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Бригада "Помста" сорвала штурмы ВС РФ и поразила ряд важных целей

"В течение нескольких дней пограничники — операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Помста", поразили ряд важных целей оккупантов и предотвратили попытки вражеских штурмов", — говорится в сообщении.

В частности, в результате украинских ударов была уничтожена пехота противника, четыре единицы бронетехники и две пушки.

Потери российских танков

В прошлом году Россия потеряла больше 5000 танков и другой бронетехники по сравнению с 3000 потерянных единиц техники в 2023 году. Об этом отмечается в исследовании Британского международного института стратегических исследований (IISS).

На Купянском направлении ВСУ остановили 4 атаки

"Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Голубовки и Загрызового на Купянском направлении, где за сутки произошло четыре атаки оккупантов", — говорится сводке Генштаба.

Напомним, что ВС РФ атаковали беспилотниками Киевскую область и повредила укрытие Чернобыльской АЭС.

Также сообщалось, что БПЛА атаковали Краснодарский край, взрывы прозвучали возле НПЗ.