Украинские десантники выбили оккупантов из Котлиного под Покровском (видео)

Захват села мог дать оккупантам возможность выхода на трассу "Покровск-Днепр". Сичеславские десантники и смежные подразделения не позволили россиянам закрепиться в Котлино и выбили оккупантов за его пределы

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На Покровском направлении Вооруженные силы Украины смогли выбить россиян из села Котлино в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ.

"Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино. В ходе штурмовых восстановительных действий, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины зачистили населенный пункт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что занятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы.

"Сичеславские десантники и смежные подразделения не позволили россиянам закрепиться в Котлино и выбили оккупантов за его пределы", — сообщили в бригаде.

Напомним, что 26 февраля сообщалось, что российская армия за сутки оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

Также сообщалось об успехах ВСУ на Купянском направлении. Там бригада "Месть" сорвала штурмы ВС РФ и смогла поразить несколько важных военных целей россиян.